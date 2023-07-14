14 июля 2023 года: Космы и Дамиана — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и рассказывать про свои сны.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Космы и Дамиана. Они были врачами, могли исцелить любую болезнь и всегда принимали больных бесплатно. Им молятся о выздоровлении и излечении старых недугов. Святые Дамиан и Косма считаются покровителями кузнечного ремесла, крепкого брака и разводчиков домашней птицы.
Что нельзя делать 14 июля:
- ссориться;
- рассказывать про свои сны;
- тратить много денег.
Народные приметы и поверья:
- ярко мерцают на небе звезды, а утром тучи — к сильной грозе;
- ветер с запада — к дождю;
- кричит сорока — к жаре.
День ангела празднуют:
Демьян, Ангелина, Петр, Никодим, Кузьма.
Родились в этот день:
1977 год — Виктория, кронпринцесса Швеции.
Также в этот день:
1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова);
1933 год — выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.