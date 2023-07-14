14 липня 2023 року: Косми та Даміана — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і розповідати про свої сни.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Косми та Даміана. Вони були лікарями, могли зцілити будь-яку хворобу і завжди приймали хворих безкоштовно. Їм моляться про одужання і лікування старих недуг. Святі Даміан і Косма вважаються покровителями ковальського ремесла, міцного шлюбу і розвідників домашньої птиці.
Що не можна робити 14 липня:
- сваритися;
- розповідати про свої сни;
- витрачати багато грошей.
Народні прикмети та повір'я:
- яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці хмари — до сильної грози;
- вітер із заходу — до дощу;
- кричить сорока — до спеки.
День ангела святкують:
Дем'ян, Ангеліна, Петро, Никодим, Кузьма.
Народилися в цей день:
1977 рік — Вікторія, кронпринцеса Швеції.
Також цього дня:
1894 рік — у Львові відбувається перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова та Кракова);
1933 рік — виходить перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Попая.