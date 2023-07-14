С инициалами жениха и невесты: как создавалась фата Нади Дорофеевой

13 июля 2023 года Надя Дорофеева и Михаил Кацурин объявили о своей свадьбе.

Украинская дизайнер Катя Сильченко рассказала, как создавалась свадебная фата для певицы Нади Дорофеевой.

"Фата для Нади сделана в технике пэчворк из платков с элементами кроше, аутентичным кружевом и инициалами пары", — отмечается на странице бренда в соцсетях.

По словам создателей фаты, это было вдохновением и большим удовольствием сопровождать артистку в такое важное событие.

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Надя Дорофеева и Михаил Кацурин

Впрочем, фолловеры бренда в Instagram сперва обратили внимание на наряд жениха, а не на фату Дорофеевой.

"Жаль, что над образом жениха не поработал никто. Кепка☹️", "Жених это какой-то ужас — как пацан с подворотни! А вообще эти два образа по стилю не совпадают.... Но это мое видение...", "Образ красавица и гопник?))) Очень красивое платье!!!" — пишут пользователи Сети в комментариях.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин Фото: скріншот

Украинская певица и ресторатор Михаил Кацурин 13 июля 2023 года неожиданно сообщили своим фолловерам в соцсетях, что поженились после более года отношений.

Напомним, Надя Дорофеева и Михаил Кацурин показали первые свадебные фото.

Также Фокус писал о том, как звездная пара проводит время с детьми Кацурина от предыдущего брака.