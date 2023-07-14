Спустя 20 лет выйдет сиквел популярного фильма "Моя большая греческая свадьба"

В свое время фильм стал сенсацией, собрав 368,7 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов долларов.

Осенью этого года на экраны выйдет продолжение романтической комедии "Моя большая греческая свадьба". К своим ролям вернутся Ниа Вардалос и Джон Корбетт. Об этом пишет Daily Mail.

Первый фильм вышел еще в 2002 году и стал настоящей сенсацией. Потому что при скромном бюджете в 5 миллионов долларов, собрал колоссальную кассу в 368,7 миллиона долларов.

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История дочки эмигрантов из Греции, который живут в США и пытаются выдать дочь замуж за "приличного греческого парня" оказалась очень популярной. И сделала режиссера и актрису Ниу Вардалос звездой. Роль ее негреческого бойфренда исполнил Джон Корбетт, звезда сериала "Секс в большом городе".

Постер первого фильма "Моя большая греческая свадьба" Фото: Скриншот

Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и на "Золотой глобус".

В 2016 году в Канаде был снят сиквел с теми же актерами, но хоть он и собрал кассу в 90 миллионов при бюджете в 18 миллионов долларов, но такого успеха он не имел.

В третьей части семьи главной героини Тулы Портокалос едет в Грецию, чтобы воссоединится с семьей. И фильм обещает быть "душевным и веселым путешествием, полным любви и неожиданных сюжетных поворотов". Путешествие по сюжету, было последним желанием отца главной героини перед смертью.

Постер фильма "Моя большая греческая свадьба 3" Фото: Скриншот

К сожалению, эта часть истории перекликается с реальностью, потому что актер Майкл Константин, сыгравший отца главной героини, умер в августе 2021 года в возрасте 94 лет. Новый фильм посвящен его памяти.

Прочие актеры вернутся к своим ролям.

Трейлер фильма "Моя большая греческая свадьба"

Съемки полностью прошли в Греции. На экраны сиквел "Моя большая греческая свадьба 3" выйдет 8 сентября.

Интересно, но Джона Корбетта поклонники скоро смогут увидеть в еще одном сиквеле: в сериале "И просто так…", который продолжает историю героинь шоу "Секс в большом городе". Его герой Эйдан Шоу снова встретится с Кэрри Брэдшоу.

Сам актер, хоть и играет романтических героев, уже давно и счастливо женат на Бо Дерек, известной актрисе и фотомодели 1980-х. Пара была вместе с 2002 года. Но брак заключила только в 2021 году.