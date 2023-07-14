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Стиль жизни

Спустя 20 лет выйдет сиквел популярного фильма "Моя большая греческая свадьба"

Моя большая греческая свадьба, Моя большая греческая свадьба сиквел
Фото: Скриншот | Кадр из фильма "Моя большая греческая свадьба"

В свое время фильм стал сенсацией, собрав 368,7 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов долларов.

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Осенью этого года на экраны выйдет продолжение романтической комедии "Моя большая греческая свадьба". К своим ролям вернутся Ниа Вардалос и Джон Корбетт. Об этом пишет Daily Mail.

Первый фильм вышел еще в 2002 году и стал настоящей сенсацией. Потому что при скромном бюджете в 5 миллионов долларов, собрал колоссальную кассу в 368,7 миллиона долларов.

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История дочки эмигрантов из Греции, который живут в США и пытаются выдать дочь замуж за "приличного греческого парня" оказалась очень популярной. И сделала режиссера и актрису Ниу Вардалос звездой. Роль ее негреческого бойфренда исполнил Джон Корбетт, звезда сериала "Секс в большом городе".

Моя большая греческая свадьба, Моя большая греческая свадьба сиквел Fullscreen
Постер первого фильма "Моя большая греческая свадьба"
Фото: Скриншот

Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий и на "Золотой глобус".

В 2016 году в Канаде был снят сиквел с теми же актерами, но хоть он и собрал кассу в 90 миллионов при бюджете в 18 миллионов долларов, но такого успеха он не имел.

В третьей части семьи главной героини Тулы Портокалос едет в Грецию, чтобы воссоединится с семьей. И фильм обещает быть "душевным и веселым путешествием, полным любви и неожиданных сюжетных поворотов". Путешествие по сюжету, было последним желанием отца главной героини перед смертью.

Моя большая греческая свадьба, Моя большая греческая свадьба сиквел Fullscreen
Постер фильма "Моя большая греческая свадьба 3"
Фото: Скриншот

К сожалению, эта часть истории перекликается с реальностью, потому что актер Майкл Константин, сыгравший отца главной героини, умер в августе 2021 года в возрасте 94 лет. Новый фильм посвящен его памяти.

Прочие актеры вернутся к своим ролям.

Трейлер фильма "Моя большая греческая свадьба"

Съемки полностью прошли в Греции. На экраны сиквел "Моя большая греческая свадьба 3" выйдет 8 сентября.

Интересно, но Джона Корбетта поклонники скоро смогут увидеть в еще одном сиквеле: в сериале "И просто так…", который продолжает историю героинь шоу "Секс в большом городе". Его герой Эйдан Шоу снова встретится с Кэрри Брэдшоу.

Сам актер, хоть и играет романтических героев, уже давно и счастливо женат на Бо Дерек, известной актрисе и фотомодели 1980-х. Пара была вместе с 2002 года. Но брак заключила только в 2021 году.