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Стиль життя

Нарешті, через 20 років вийде сиквел популярного фільму "Моє велике грецьке весілля"

Моє велике грецьке весілля, Моє велике грецьке весілля сиквел
Фото: Скриншот | Кадр із фільму "Моє велике грецьке весілля"

Свого часу фільм став сенсацією, зібравши 368,7 мільйона доларів за бюджету всього в 5 мільйонів доларів.

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Восени цього року на екрани вийде продовження романтичної комедії "Моє велике грецьке весілля". До своїх ролей повернуться Ніа Вардалос і Джон Корбетт. Про це пише Daily Mail.

Перший фільм вийшов ще 2002 року і став справжньою сенсацією. Тому що при скромному бюджеті в 5 мільйонів доларів, зібрав колосальну касу в 368,7 мільйона доларів.

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Історія доньки емігрантів із Греції, які живуть у США і намагаються видати доньку заміж за "пристойного грецького хлопця" виявилася дуже популярною. І зробила режисера й актрису Ніу Вардалос зіркою. Роль її негрецького бойфренда виконав Джон Корбетт, зірка серіалу "Секс і місто".

Моє велике грецьке весілля, Моє велике грецьке весілля сиквел Fullscreen
Постер першого фільму "Моє велике грецьке весілля"
Фото: Скриншот

Фільм був номінований на "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій і на "Золотий глобус".

У 2016 році в Канаді було знято сиквел із тими самими акторами, але хоч він і зібрав касу в 90 мільйонів за бюджету 18 мільйонів доларів, але такого успіху він не мав.

У третій частині сім'ї головної героїні Тули Портокалос їде до Греції, щоб возз'єднається з родиною. І фільм обіцяє бути "душевною і веселою подорожжю, сповненою кохання і несподіваних сюжетних поворотів". Подорож за сюжетом, була останнім бажанням батька головної героїні перед смертю.

Моє велике грецьке весілля, Моє велике грецьке весілля сиквел Fullscreen
Постер фільму "Моє велике грецьке весілля 3"
Фото: Скриншот

На жаль, ця частина історії перегукується з реальністю, тому що актор Майкл Костянтин, який зіграв батька головної героїні, помер у серпні 2021 року у віці 94 років. Новий фільм присвячений його пам'яті.

Інші актори повернуться до своїх ролей.

Трейлер фільму "Моє велике грецьке весілля"

Зйомки повністю пройшли в Греції. На екрани сиквел "Моє велике грецьке весілля 3" вийде 8 вересня.

Цікаво, але Джона Корбетта шанувальники незабаром зможуть побачити у ще одному сиквелі: у серіалі "І просто так...", який продовжує історію героїнь шоу "Секс і місто". Його герой Ейдан Шоу знову зустрінеться з Керрі Бредшоу.

Сам актор, хоч і грає романтичних героїв, уже давно і щасливо одружений з Бо Дерек, відомою актрисою і фотомоделлю 1980-х. Пара була разом із 2002 року. Але шлюб уклала тільки 2021 року.