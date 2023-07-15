15 июля 2023 года: Возложение ризы пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать в поле и думать о плохом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах. Для христиан часть одежды Девы Марии — великая святыня, которая напоминает о земной жизни Богородицы. В V веке ризу вывезли в Константинополь из Палестины в храм на берегу Влахернского залива. Матерь Божия защищала жителей Константинополя от всяких бедствий. В память об этом и был установлен сегодняшний праздник.
Что нельзя делать 15 июля:
- работать в поле;
- думать о плохом;
- заниматься физическим трудом.
Народные приметы и поверья:
- дует западный ветер — к дождю;
- на деревьях уже есть желтые листики — осень и зима будут ранними;
- по воде утром стелется туман — к хорошей погоде;
- на траве и листье роса — к осадкам.
День ангела празднуют:
Фотий.
Также в этот день:
1410 год — Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло;
1988 год — премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.