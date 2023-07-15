15 июля 2023 года: Возложение ризы пресвятой Богородицы — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и думать о плохом.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах. Для христиан часть одежды Девы Марии — великая святыня, которая напоминает о земной жизни Богородицы. В V веке ризу вывезли в Константинополь из Палестины в храм на берегу Влахернского залива. Матерь Божия защищала жителей Константинополя от всяких бедствий. В память об этом и был установлен сегодняшний праздник.

Что нельзя делать 15 июля:

работать в поле;

думать о плохом;

заниматься физическим трудом.

Народные приметы и поверья:

дует западный ветер — к дождю;

на деревьях уже есть желтые листики — осень и зима будут ранними;

по воде утром стелется туман — к хорошей погоде;

на траве и листье роса — к осадкам.

День ангела празднуют:

Фотий.

Также в этот день:

1410 год — Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло;

1988 год — премьера первой части "Крепкого орешка" с Брюсом Уиллисом.