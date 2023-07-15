15 липня 2023 року: Покладання ризи пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати в полі та думати про погане.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Для християн частина одягу Діви Марії — велика святиня, яка нагадує про земне життя Богородиці. У V столітті ризу вивезли до Константинополя з Палестини в храм на березі Влахернської затоки. Матір Божа захищала жителів Константинополя від усяких лих. На згадку про це і було встановлено сьогоднішнє свято.
Що не можна робити 15 липня:
- працювати в полі;
- думати про погане;
- займатися фізичною працею.
Народні прикмети та повір'я:
- дме західний вітер — до дощу;
- на деревах уже є жовті листочки — осінь і зима будуть ранніми;
- по воді вранці стелиться туман — до хорошої погоди;
- на траві та листі роса — до опадів.
День ангела святкують:
Фотій.
Також цього дня:
1410 рік — Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;
1988 рік — прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.