15 липня 2023 року: Покладання ризи пресвятої Богородиці — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в полі та думати про погане.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Для християн частина одягу Діви Марії — велика святиня, яка нагадує про земне життя Богородиці. У V столітті ризу вивезли до Константинополя з Палестини в храм на березі Влахернської затоки. Матір Божа захищала жителів Константинополя від усяких лих. На згадку про це і було встановлено сьогоднішнє свято.

Що не можна робити 15 липня:

працювати в полі;

думати про погане;

займатися фізичною працею.

Народні прикмети та повір'я:

дме західний вітер — до дощу;

на деревах уже є жовті листочки — осінь і зима будуть ранніми;

по воді вранці стелиться туман — до хорошої погоди;

на траві та листі роса — до опадів.

День ангела святкують:

Фотій.

Також цього дня:

1410 рік — Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1988 рік — прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.