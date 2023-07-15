Кевин Костнер обвиняет жену в попытке ограбить его перед разводом
Американский актер и дизайнер сумок Кристин Баумгартнер были в браке почти 20 лет.
68-летний американский актер Кевин Костнер обвиняет свою жену Кристин Баумгартнер в том, что она "обворовывала его" дорогими покупками перед разводом. Об этом пишет Page Six.
Звезда "Йеллоустоуна" утверждает, что его бывшая возлюбленная покупала личные вещи и снимала наличные с помощью кредитных карт. Костнер считает, что дизайнер сумок разработала этот план, прежде чем подать на развод в мае 2023 года.
В судебных документах актер отметил, что Кристин "проявляла тревожную склонность в течении последних нескольких месяцев, как до, так и после развода, забирать имущество [Кевина] без его ведома или согласия".
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Например, 49-летняя Баумгартнер заплатила адвокату по уголовным делам 25 000 долларов из отдельных фондов собственности своего мужа — без его ведома.
В документах также утверждается, что женщина заплатила своему адвокату Сьюзан Уизнер "с помощью кредитной карты работника, которая традиционно используется для оплаты жилья семьи Костнер и оплачивается [Кевином]".
Кроме того, адвокаты Костнера утверждают, что Баумгартнер приобрела дорогой автомобиль за несколько месяцев до их развода, что было необычным для пары, поскольку они всегда арендовали машины.
Напомним, Кристин Баумгартнер получила вдвое меньшие алименты, чем хотела.
Также Фокус писал о планах Кевина Костнера отомстить жене за развод.