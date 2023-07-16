Принцесса Шарлотта надела на Уимблдон платье с тайным посланием (фото)

Выбор платья от испанского бренда был комплиментом в сторону корля Испании, присутствовавшего на турнире. Но этим модный сигнал юной принцессы не ограничился.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, с детства учится говорить жестами и вещами больше, чем словами. Неудивительно, что поклонники королевской семьи все чаще говорят о невероятном сходстве принцессы с ее покойной бабушкой-монархом. 16 июля девочка вместе со старшим братом и родителями посетила финал Уимблдона, надев на поединок между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем особенное платье, пишет Hello.

На Шарлотте было очаровательное голубое платье с белыми цветами с развевающимися рукавами от испанского бренда Friki и белые туфельки.

Королевские поклонники тут же предположили, что выбирая наряд девочка, а вероятнее всего, ее мать Кейт, преследовала цель почтить короля Испании Филиппа, который присутствовал на матче. Более того, он до игры успел пообщаться с Шарлоттой, что умилило фанатом семьи еще больше.

Кейт Миддлтон с мужем, сыном и дочерью идут в Королевскую ложу Фото: Getty

Вместе с тем Шарлотта очень активно болела за 20-летнего испанца, который в итоге выиграл у одного из самых титулованных теннисистов "Большого шлема".

"Оооо, король Фелипе догоняет Кэтрин и принцессу Шарлотту", "Посмотрите на лицо Шарлотты, когда она разговаривает с королем. Она прирожденная королева", "Обожаю это выражение лица принцессы Шарлотты. Полностью сосредоточена", – написали в комментариях.

Шарлотта впервые посетила Уимблдон, и ее детская непосредственность, когда она наблюдала за игрой, никого не оставила равнодушным, а смешные фото с эмоциями девочки разлетелись по Сети. На протяжении всего матча выражение ее лица варьировалось от восторженного до веселого и напряженного, отражая знаменитую спортивную реакцию ее матери, принцессы Кейт.

Шарлотта также порадовала королевских наблюдателей, когда она приветствовала полицейскую собаку в начале матча, поглаживая спаниеля по имени Стелла.

Карлос Алькарас одержал вторую победу на турнирах серии "Большой шлем", а в прошлом году стал настоящей сенсацией на US Open. Он сохранил статус первой ракетки мира и завершил победную серию Джоковича на британском турнире, который выигрывал мэйджор четыре раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Принцесса Уэльская вручила кубок победителю.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в браслете из латуни.