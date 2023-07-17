17 июля 2023 года: святого Андрея — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и начинать новые дела.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Андрея. Он родился немым, но после принятия крещения в 7 лет обрел дар речи. Это чудо стало причиной интереса мальчика к изучению Священного Писания. В 14 лет он уехал в Иерусалим и там в обители преподобного Саввы Освященного принял постриг. За всю жизнь Андрей написал много богослужебных песнопений. Именно он считается основателем канона как литургической формы.
Что нельзя делать 17 июля:
- ссориться и злословить;
- начинать новые дела, потому что ничего не получится;
- давать или брать взаймы;
- спать с открытым настежь окном.
Народные приметы и поверья:
- много пчел — зима придет рано;
- на деревьях начали появляться желтые листья — осень будет ранней;
- погода сегодня указывает на погоду, которая будет 11 августа (праздник Калинника);
- плохо растет овес – урожай будет слабым.
День ангела празднуют:
Николай, Александра, Алексей, Андрей, Федор, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Марта.
Родились в этот день:
1849 год — Олена Пчилка (наст. имя Ольга Петровна Косач; ум. 1930), украинская писательница, публицист, этнограф, редактор, мать Леси Украинки;
1954 год — Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии (2005—2021).
Также в этот день:
709 год до н. е. — впервые описано полное солнечное затмение;
1775 год – в США был открыт первый в мире военный госпиталь;
1854 год — в Австрийской империи запускают первую в мире горную железную дорогу;
1868 год — японская столица перенесена из Киото в Токио;
1933 год — из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;
1997 год — Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека;
2020 год — Верховная Рада Украины утвердила сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.