17 июля 2023 года: святого Андрея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и начинать новые дела.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Андрея. Он родился немым, но после принятия крещения в 7 лет обрел дар речи. Это чудо стало причиной интереса мальчика к изучению Священного Писания. В 14 лет он уехал в Иерусалим и там в обители преподобного Саввы Освященного принял постриг. За всю жизнь Андрей написал много богослужебных песнопений. Именно он считается основателем канона как литургической формы.

Что нельзя делать 17 июля:

ссориться и злословить;

начинать новые дела, потому что ничего не получится;

давать или брать взаймы;

спать с открытым настежь окном.

Народные приметы и поверья:

много пчел — зима придет рано;

на деревьях начали появляться желтые листья — осень будет ранней;

погода сегодня указывает на погоду, которая будет 11 августа (праздник Калинника);

плохо растет овес – урожай будет слабым.

День ангела празднуют:

Николай, Александра, Алексей, Андрей, Федор, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Марта.

Родились в этот день:

1849 год — Олена Пчилка (наст. имя Ольга Петровна Косач; ум. 1930), украинская писательница, публицист, этнограф, редактор, мать Леси Украинки;

1954 год — Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии (2005—2021).

Также в этот день:

709 год до н. е. — впервые описано полное солнечное затмение;

1775 год – в США был открыт первый в мире военный госпиталь;

1854 год — в Австрийской империи запускают первую в мире горную железную дорогу;

1868 год — японская столица перенесена из Киото в Токио;

1933 год — из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

1997 год — Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека;

2020 год — Верховная Рада Украины утвердила сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.