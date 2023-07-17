17 липня 2023 року: святого Андрія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і починати нові справи.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Андрія. Він народився німим, але після прийняття хрещення в 7 років почав говорити. Це диво спричинило інтерес хлопчика до вивчення Святого Письма. У 14 років він поїхав до Єрусалима і там в обителі преподобного Сави Освяченого прийняв постриг. За все життя Андрій написав багато богослужбових піснеспівів. Саме він вважається засновником канону як літургійної форми.

Що не можна робити 17 липня:

сваритися і злословити;

починати нові справи, бо нічого не вийде;

давати або брати в борг;

спати з відкритим навстіж вікном.

Народні прикмети та повір'я:

багато бджіл — зима прийде рано;

на деревах почало з'являтися жовте листя — осінь буде ранньою;

погода сьогодні вказує на погоду, яка буде 11 серпня (свято Калинника);

погано росте овес — урожай буде слабким.

День ангела святкують:

Микола, Олександра, Олексій, Андрій, Федір, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Марта.

Народилися в цей день:

1849 рік — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, публіцистка, етнографиня, редакторка, мати Лесі Українки;

1954 рік — Ангела Меркель, німецька політикиня, канцлерка Німеччини (2005-2021).

Також цього дня:

709 рік до н. е. — вперше описано повне сонячне затемнення;

1775 рік — у США відкрили перший у світі військовий госпіталь;

1854 рік — в Австрійській імперії запустили першу у світі гірську залізницю;

1868 рік — японську столицю перенесли з Кіото в Токіо;

1933 рік — з Києва до Херсона в перший рейс вийшов пасажирський пароплав;

1997 рік — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини;

2020 рік — Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України з 490 до 138.