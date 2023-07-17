17 липня 2023 року: святого Андрія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і починати нові справи.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Андрія. Він народився німим, але після прийняття хрещення в 7 років почав говорити. Це диво спричинило інтерес хлопчика до вивчення Святого Письма. У 14 років він поїхав до Єрусалима і там в обителі преподобного Сави Освяченого прийняв постриг. За все життя Андрій написав багато богослужбових піснеспівів. Саме він вважається засновником канону як літургійної форми.
Що не можна робити 17 липня:
- сваритися і злословити;
- починати нові справи, бо нічого не вийде;
- давати або брати в борг;
- спати з відкритим навстіж вікном.
Народні прикмети та повір'я:
- багато бджіл — зима прийде рано;
- на деревах почало з'являтися жовте листя — осінь буде ранньою;
- погода сьогодні вказує на погоду, яка буде 11 серпня (свято Калинника);
- погано росте овес — урожай буде слабким.
День ангела святкують:
Микола, Олександра, Олексій, Андрій, Федір, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Марта.
Народилися в цей день:
1849 рік — Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач), українська письменниця, публіцистка, етнографиня, редакторка, мати Лесі Українки;
1954 рік — Ангела Меркель, німецька політикиня, канцлерка Німеччини (2005-2021).
Також цього дня:
709 рік до н. е. — вперше описано повне сонячне затемнення;
1775 рік — у США відкрили перший у світі військовий госпіталь;
1854 рік — в Австрійській імперії запустили першу у світі гірську залізницю;
1868 рік — японську столицю перенесли з Кіото в Токіо;
1933 рік — з Києва до Херсона в перший рейс вийшов пасажирський пароплав;
1997 рік — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини;
2020 рік — Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України з 490 до 138.