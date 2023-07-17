Линдси Лохан поделилась редким снимком с братом (фото)

Беременная знаменитость провела время с родным человеком в Дубае.

37-летняя американская актриса Линдси Лохан поделилась редким семейным снимком в Instagram. Беременная звезда экрана провела время в Дубае со своим 27-летним братом Дакотой.

Знаменитость, которая ожидает рождения первенца, продемонстрировала заметно округленный живот в белом сарафане длиной до колен. Брат и сестра стояли на фоне самого высокого небоскреба в мире Бурдж-Халифа.

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Трогательный момент между родными людьми наступил после того, как Лохан поделилась фотографиями детской комнаты своего малыша.

Линдси Лохан с братом Фото: Lindsay Lohan/instagram

Фотографии звезда "Чумовой пятницы" опубликовала на своей странице в Instagram — на них она позировала перед детской комнатой, которую собственноручно спроектировала совместно с Nestig.

Актриса создала детскую на пляжную тематику, потому что "ей так спокойно у океана и она хотела создать пространство, где они с ребенком могли бы разделить это ощущение".

Линдси Лохан

Лохан объявила о свадьбе с бизнесменом Бадером Шаммасом летом 2022 года. Сейчас они ожидают рождения первого общего ребенка.

Напомним, Линдси Лохан показала себя без макияжа.

Также Фокус писал о комнате для первенца Линдси Лохан.