"Самая красивая в мире": муж принцессы Беатрис поздравил ее с годовщиной свадьбы (фото)

Пара поженилась 17 июля 2020 года на тайной церемонии.

Принцесса Беатрис и ее супруг, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли Моцци отметили третью годовщину со дня свадьбы. По этому поводу мужчина опубликовал трогательный пост, посвященный своей жене, поделившись фотографиями, которые раньше нигде не публиковались.

В части он показал фото Беатрис, сделанную в прошлом месяце на Royal Ascot. Она выглядит потрясающе в цветочном и кружевном платье Monique L'Huillier.

На втором снимке обыгрывается тема свадебного букета принцессы, сделанного для нею Патрисом Ван Хелденом, совладельцем VH Floral Design.

В букете можно увидеть стелющийся жасмин, бледно-розовый и кремовый душистый горошек, королевские фарфоровые кустовые розы цвета слоновой кости, розовые садовые розы о'хара, розовый восковой цветок, нежно-розовую астильбу и несколько веточек мирта.

На пальце Беатрис – тонкое бриллиантовое обручальное кольцо, а на заднем плане виднеется замысловатое украшение на ее платье.

На свадьбу Беатрис надела переделанную версию одного из платьев Нормана Хартнелла покойной королевы Елизаветы II вместе с тиарой с бриллиантовой бахромой королевы Марии.

Третий кадр, которым поделился Эдо, – это крупный план цветочных композиций вокруг двери Королевской часовни Всех Святых, Королевской ложи, Виндзор.

"С годовщиной свадьбы, самая красивая жена в мире. Я так благодарен за каждый момент, который мы разделили, за каждое испытание, которое мы преодолели, и за каждую мечту, которую мы достигали вместе. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, и мне не терпится отпраздновать с тобой еще много юбилеев", – говорится в подписи.

Беатрис и Эдоардо, которые начали встречаться в конце 2018 года, связали себя узами брака 17 июля 2020 года в присутствии очень ограниченного круга гостей из-за пандемии COVID-19. Из поздравили родители, братья и сестры, а также покойная королева Елизавета II и покойный герцог Эдинбургский.

Изначально пара должна была пожениться в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в мае того же года, но свадьбу пришлось отложить из-за коронавируса.

18 сентября 2021 года у них родилась дочь Сиенна. У Эдоардо также есть семилетний сын Кристофер Вульф, известный как Вольфи, от его предыдущих отношений с американским архитектором Дарой Хуанг.

Ранее Фокус писал, что Беатрис вместе с мужем посетила Уимблдонский турнир.