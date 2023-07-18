18 июля 2023 года: Афанасьев день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать после обеда и долго спать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Афанасия Афонского, который жил в Х веке. Именно он основал первый и главный монастырь на горе Афон, из-за чего его значение для православных является большим.

Что нельзя делать 18 июля:

работать после обеда;

долго спать;

ходить ночью по незнакомым местам.

Народные приметы и поверья:

луна быстро плывет по небу — к большому урожаю;

луна светит ярко — к сухой и теплой осени;

луна рогами вверх — зима будет холодной;

утром на небе радуга — к дождю, вечером – к солнечной погоде.

День Ангела празднуют:

Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.

Родились в этот день:

1918 год — Нельсон Мандела (ум. 2013), борец против апартеида, президент ЮАР (1994—1999);

1947 год — Стив Форбс, американский издатель, бизнесмен и политик, главный редактор делового еженедельника "Forbes";

1967 год — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер;

1982 год — Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс мира 2000.

Также в этот день:

1878 год — шведский полярный исследователь Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;

1968 год — основание компании "Intel";

1985 год — создана электронная игра-головоломка "Тетрис".