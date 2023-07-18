18 июля 2023 года: Афанасьев день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать после обеда и долго спать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Афанасия Афонского, который жил в Х веке. Именно он основал первый и главный монастырь на горе Афон, из-за чего его значение для православных является большим.
Что нельзя делать 18 июля:
- работать после обеда;
- долго спать;
- ходить ночью по незнакомым местам.
Народные приметы и поверья:
- луна быстро плывет по небу — к большому урожаю;
- луна светит ярко — к сухой и теплой осени;
- луна рогами вверх — зима будет холодной;
- утром на небе радуга — к дождю, вечером – к солнечной погоде.
День Ангела празднуют:
Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.
Родились в этот день:
1918 год — Нельсон Мандела (ум. 2013), борец против апартеида, президент ЮАР (1994—1999);
1947 год — Стив Форбс, американский издатель, бизнесмен и политик, главный редактор делового еженедельника "Forbes";
1967 год — Вин Дизель, американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер;
1982 год — Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс мира 2000.
Также в этот день:
1878 год — шведский полярный исследователь Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;
1898 год — Пьер и Мария Кюри представили доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;
1968 год — основание компании "Intel";
1985 год — создана электронная игра-головоломка "Тетрис".