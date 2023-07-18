18 липня 2023 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати після обіду і довго спати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського, який жив у Х столітті. Саме він заснував перший і головний монастир на горі Афон, через що його значення для православних є великим.
Що не можна робити 18 липня:
- працювати після обіду;
- довго спати;
- ходити вночі незнайомими місцями.
Народні прикмети та повір'я:
- місяць швидко пливе по небу — до великого врожаю;
- місяць світить яскраво — до сухої і теплої осені;
- місяць рогами вгору — зима буде холодною;
- вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.
День Ангела святкують:
Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.
Народилися в цей день:
1918 рік — Нельсон Мандела (пом. 2013), борець проти апартеїду, президент ПАР (1994-1999);
1947 рік — Стів Форбс, американський видавець, бізнесмен і політик, головний редактор ділового тижневика "Forbes";
1967 рік — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер;
1982 рік — Пріянка Чопра, індійська актриса і модель, переможниця конкурсу Міс світу 2000.
Також цього дня:
1878 рік — шведський полярний дослідник Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;
1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представили доповідь про те, що, крім урану, існують й інші радіоактивні елементи;
1968 рік — заснування компанії "Intel";
1985 рік — створено електронну гру-головоломку "Тетріс".