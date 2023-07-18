18 липня 2023 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати після обіду і довго спати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського, який жив у Х столітті. Саме він заснував перший і головний монастир на горі Афон, через що його значення для православних є великим.

Що не можна робити 18 липня:

працювати після обіду;

довго спати;

ходити вночі незнайомими місцями.

Народні прикмети та повір'я:

місяць швидко пливе по небу — до великого врожаю;

місяць світить яскраво — до сухої і теплої осені;

місяць рогами вгору — зима буде холодною;

вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.

День Ангела святкують:

Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

Народилися в цей день:

1918 рік — Нельсон Мандела (пом. 2013), борець проти апартеїду, президент ПАР (1994-1999);

1947 рік — Стів Форбс, американський видавець, бізнесмен і політик, головний редактор ділового тижневика "Forbes";

1967 рік — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер;

1982 рік — Пріянка Чопра, індійська актриса і модель, переможниця конкурсу Міс світу 2000.

Також цього дня:

1878 рік — шведський полярний дослідник Ерік Норденшельд першим проходить північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі представили доповідь про те, що, крім урану, існують й інші радіоактивні елементи;

1968 рік — заснування компанії "Intel";

1985 рік — створено електронну гру-головоломку "Тетріс".