Ариана Гранде разводится после двух лет брака: названа причина

Американская певица и агент по продаже элитной недвижимости поженились на частной церемонии в мае 2021.

30-летняя американская певица Ариана Гранде разводится с мужем после двух лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Звезда сцены и ее муж, агент по недвижимости Далтон Гомес, решили расторгнуть свой союз после двух лет семейной жизни, и причиной, вероятно, стала дистанция.

После того, как появилась новость об их разрыве, источник рассказал, что бывшие влюбленные не могут выжить в "постковидном мире".

Сообщается, что пара была "всем" друг для друга, но как только карантин был снят и все начало возвращаться к прежней жизни, Гомес был "удивлен" статусом знаменитости жены. Постепенно их различия становились все более очевидными.

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Их отношения сильно пострадали, когда 30-летняя Ариана отправилась в Лондон на съемки своего будущего фильма Wicked.

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

"Для них это, безусловно, проблема. Карьера Далтона сложная, и он не может часто покидать Лос-Анджелес. Поэтому, когда [Гранде] начала снимать Wicked в Англии, их ждал брак на расстоянии", — рассказал инсайдер.

Источник добавил, что Далтон Гомес "чрезвычайно сосредоточен на своей карьере, и ему нужно жить в Лос-Анджелесе", учитывая его работу агента по продаже элитной недвижимости.

Ариана Гранде Фото: arianagrande

Несмотря на то, что пара собирается развестись, инсайдер отметил, что Ариана Гранде "не может сказать ничего, кроме добрых слов о Далтоне. Во время их брака он был ее фанатом №1".

Знаменитости, которые начали встречаться в январе 2020 года, объявили о помолвке спустя 11 месяцев. Они поженились на частной церемонии в своем доме в Монтесито, штат Калифорния, на которой присутствовали около 20 человек.

Напомним, Ариана Гранде в мае 2023 трогательно поздравила мужа с годовщиной бракосочетания.

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