"Король в ярости": принц Уильям требует у отца платить за аренду поместья в Уэльсе

После смерти Елизаветы II недвижимость перешла в собственность старшего внука королевы.

Принц Уильям планирует взимать арендную плату с короля Чарльза ІІІ. Об этом пишет Daily Mail.

Британский монарх "взбешен" на своего старшего сына, после того, как 74-летнему правителю сообщили, что ему придется выложить кругленькую сумму, чтобы остаться в семейном доме на отдыхе в Уэльсе.

41-летний принц Уэльский планирует сдавать в аренду коттедж, который король приобрел в 2007 году за примерно 1,5 миллиона долларов и с тех пор отремонтировал с помощью архитектора Крейга Гамильтона и участия королевы Камиллы и ее сестры-дизайнера интерьеров Аннабель Эллиот.

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Коттедж короля в Уэльсе Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы II принц Уильям завладел имуществом Llwynywermod, расположенным в национальном парке Брекон-Биконс, где король Чарльз, очевидно, оставался на неделю или две каждое лето.

Теперь, когда принц стал владельцем жилья с тремя спальнями, он якобы будет сдавать его в аренду как дом для отдыха, несмотря на якобы "разочарование" короля.

"Король был очень зол, но таково было соглашение", — ответил анонимный источник.

"Это означает, что он может продолжать оставаться там, но он будет платить арендную плату Герцогству, а остальное время он будет сдан в аренду".

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

В садах дома цветут розы, жимолость и жасмин, а также шесть кленов, которые использовались на свадьбе Кейт и Уильяма в 2011 году, которые были снова высажены на территории коттеджа.

Напомним, Кейт Миддлтон проявила себя как лидер во время недавнего публичного появления.

Также Фокус писал о 76-м дне рождения королевы Камиллы.