Кейт Миддлтон показала, что она "лидер семьи", — эксперт

Специалист проанализировала поведение Уэльских на Уимблдонском турнире.

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Кейт Миддлтон показала, что она "лидер семьи", а принц Уильям наблюдал за этим, как "взволнованный ребенок". Об этом пишет Mirror.

Жена будущего короля Великобритании показала миру, что она лидер семьи, поскольку ее дети не смогли удержаться от восхищения Центральным кортом на Уимблдоне, говорит эксперт по языку тела.

Джуди Джеймс рассказывает, что уверенность принцессы проявилась, когда она продемонстрировала, что главная, когда двое ее детей посетили теннисный турнир в Лондоне впервые.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

"В этом году Кейт показала себя настоящей королевой Уимблдона, поднявшись на свое высокопоставленное королевское руководство и роль ведущей, показывая язык тела, демонстрирующий уверенность и искреннюю страсть к игре", — отметила специалист.

"Она также была лидером своей небольшой семейной группы, принимая и обучая Шарлотту и Джорджа, а Уильям отступил", — добавила Джеймс, отметив, что муж Миддлтон был похож на "взволнованного ребенка".

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Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

"Для Кейт это выглядело как день "приведите своих детей на работу". Она принимала гостей с поразительной твердостью, представляя Шарлотту и Джорджа по именам игрокам и персоналу, с которыми она встречалась, а также давая длинные объяснения и инструкции своему сыну и дочери, что теперь она играет огромную роль в подготовке их к королевской жизни", — считает эксперт.

Напомним, почему принц и принцесса Уэльские до сих пор не ушли в отпуск.

Также Фокус писал об особом украшении Кейт Миддлтон на Уимблдоне-2023.