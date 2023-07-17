Кейт Міддлтон показала, що вона "лідер сім"ї", — експерт

Фахівчиня проаналізувала поведінку Уельських на Вімблдонському турнірі.

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Кейт Міддлтон показала, що вона "лідер сім’ї", а принц Вільям спостерігав за цим, як "схвильована дитина". Про це пише Mirror.

Дружина майбутнього короля Великобританії показала світові, що вона лідер сім’ї, оскільки її діти не змогли втриматися від захоплення Центральним кортом на Вімблдоні, каже експертка з мови тіла.

Джуді Джеймс розповідає, що впевненість принцеси проявилася, коли вона продемонструвала, що головна, коли двоє її дітей відвідали тенісний турнір у Лондоні вперше.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Цього року Кейт показала себе справжньою королевою Вімблдону, піднявшись на своє високопоставлене королівське керівництво та роль ведучої, показуючи мову тіла, що демонструє впевненість і щиру пристрасть до гри", — зазначила фахівчиня.

"Вона також була лідером своєї невеликої сімейної групи, приймаючи та навчаючи Шарлотту та Джорджа, а Вільям відступив", — додала Джеймс, зазначивши, що чоловік Міддлтон був схожий на "схвильовану дитину".

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Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

"Для Кейт це виглядало як день "приведіть своїх дітей на роботу". Вона приймала гостей із вражаючою твердістю, представляючи Шарлотту та Джорджа по іменах гравцям і персоналу, з якими вона зустрічалася, а також даючи довгі пояснення та інструкції своєму синові та доньці, що тепер вона відіграє величезну роль у підготовці їх до королівського життя", — вважає експертка.

Нагадаємо, чому принц та принцеса Уельські досі не пішли у відпустку.

Також Фокус писав про особливу прикрасу Кейт Міддлтон на Вімблдоні-2023.