Королеве Камилле — 76. Именинницу поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Это первый день рождения жены Чарльза ІІІ в роли королевы.

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Королева Великобритании Камилла празднует 76-й день рождения 17 июля 2023 года. Букингемский дворец уже поздравил жену старшего сына покойной Елизаветы II. На официальной Instagram-странице размещено фото именинницы и слова пожеланий.

"Желаем Ее Величеству Королеве счастливого дня рождения сегодня", — отметили в аккаунте королевской семьи, добавив к story несколько архивных фото жены британского монарха.

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Королева Камилла празднует 76-летие Фото: Instagram theroyalfamily

На странице принца и принцессы Уэльских также появилось поздравление Камиллы.

"С днем рождения Ее Величество Королеву", — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Королева Камилла празднует 76-летие Фото: princeandprincessofwales/instagram

Вестминстерское аббатство же показало кадр именинницы во время исторической коронации 6 мая 2023 года.

"Поздравляем Ее Величество Королеву с днем рождения сегодня! Ее Величество изображена здесь, на ее коронации вместе с Его Величеством Королем в аббатстве в мае", — отметили под фото.

Королева Камилла

Король Чарльз III давно был влюблен в Камиллу, еще до своего брака с принцессой Дианой. Они поженились только в 2005 году после трагической гибели первой жены монарха в автокатастрофе в Париже.

Брак стал вторым для обоих, ведь королева также была замужем за Эндрю Паркером-Боулзом. От этого союза выросли двое детей — дочь Лаура и сын Том.

Камилла Паркер-Боулз — правнучка Алисы Кеппел, знаменитой любовницы короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, король и королева Великобритании посетили Корнуолл.

Также Фокус писал о любимых туфлях королевы Камиллы.