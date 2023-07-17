Королеві Каміллі — 76. Іменинницю привітали Кейт Міддлтон та принц Вільям

Це перший день народження дружини Чарльза ІІІ в ролі королеви.

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Королева Великобританії Камілла святкує 76-й день народження 17 липня 2023 року. Букінгемський палац уже привітав дружину старшого сина покійної Єлизавети ІІ. На офіційній Instagram-сторінці розміщено фото іменинниці та слова побажань.

"Бажаємо Її Величності Королеві щасливого дня народження сьогодні", — зазначили в акаунті королівської родини, додавши до story кілька архівних фото дружини британського монарха.

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Королева Камілла святкує 76-річчя Фото: Instagram theroyalfamily

На сторінці принца та принцеси Уельських також зʼявилося привітання Камілли.

"З днем народження Її Величність Королеву", — написали Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Королева Камілла святкує 76-річчя Фото: princeandprincessofwales/instagram

Вестмінстерське абатство ж показало кадр іменинниці під час історичної коронації 6 травня 2023 року.

"Вітаємо Її Величність Королеву з днем народження сьогодні! Її Величність зображена тут, на її коронації разом з Його Величністю Королем в абатстві у травні", — зазначили під фото.

Королева Камілла

Король Чарльз ІІІ давно був закоханий у Каміллу, ще до свого шлюбу з принцесою Діаною. Вони одружилися лише у 2005 році після трагічної загибелі першої дружини монарха в автокатастрофі в Парижі.

Шлюб став другим для обох, адже королева також була одружена з Ендрю Паркером-Боулзом. Від цього союзу виросли двоє дітей — донька Лаура та син Том.

Камілла Паркер-Боулз — правнучка Аліси Кеппел, знаменитої коханки короля Едуарда VII, сина королеви Вікторії.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, король та королева Великобританії відвідали Корнуолл.

Також Фокус писав про улюблені туфлі королеви Камілли.