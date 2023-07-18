Барбара Палвин и актер Дилан Спраус поженились после пяти лет отношений

Модель и актер сыграли свадьбу в ее родной Венгрии, всего через месяц после того, как пара подтвердила помолвку.

29-летняя модель Барбара Палвин и 30-летний Дилан Спраус, звезда фильма "Жена астронавта" поженились в Венгрии, устроив небольшую церемонию для родных и самых близких друзей. Об этом пишет Eonline.

Официально пара еще не опубликовала фото с торжества, но несколько снимков попали в Сеть, когда их там разместили приглашенные гости.

Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса Фото: Instagram

Барбара и Дилан поженились в церкви возле Будапешта, но где именно, не сообщается. После была вечеринка в саду.

Судя по фото, на Барбаре было классическое свадебное платье с корсетом и вырезом и длинная белая вуаль, прикрепленная к пучку волос на затылке. В руках она держала небольшой букет из роз.

Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса Фото: Instagram

На Дилане был черный классический костюм с бутоньеркой. А его шафером был его брат-близнец Коул.

Пара подтвердила свою помолвку в прошлом месяце в выпуске V Magazine после нескольких месяцев слухов.

В марте Палвин продемонстрировала обручальное кольцо с бриллиантом на кинофестивале Mammoth, но не подтвердила, что готова выйти замуж. Пара была одной из немногих стабильных пар Голливуда.

Модель Victoria’s Secret в 2019 году говорила, что влюблена в Дилана.

"Я чувствую, что нашла идеального парня. Он очень добрый и нежный. Я провожу выходные с ним и его друзьями, и я очень влюблена", — рассказала она Vogue Australia.

Инсайдер рассказывал, что Дилан и Барбара очень влюблены и счастливы.

Говоря с журналом W в 2019 году, Дилан рассказал о том, как они познакомились.

Фотосессия Барбары Палвин и Дилана Спрауса Фото: V Magazine

Он вспомнил, как отправил Барбаре сообщение в Instagram после того, как она случайно подписалась на него в приложении.

Дилан пытался пригласить ее на свидание, но она очень долго не отвечала.

"Я написал: "Эй, я не знаю, надолго ли ты в Нью-Йорке, но мы должны "потусить", если хочешь. Вот мой номер". И она не писала мне шесть месяцев", — вспоминал он.

Но Барбара сделала ответный шаг, прилетев в Китай в 2018 году, где у Дилана были шестимесячные съемки фильма, чтобы пригласить его на их первое официальное свидание.

По словам модели Дилан был сразу готов к серьезным отношениям, но ей понадобилось немного времени, чтобы разобраться в своих чувствах, хоть она и поняла, что влюблена в него.

Барбара Палвин и Дилан Спраус

Выпускник Disney Channel поддерживал Барбару на всех показах Victoria’s Secret и сидел в первом ряду.

До знакомства с Барбарой Дилан был в длительных отношениях с моделью Дайной Фрейзер, а Барбара встречалась с выпускником One Direction Найлом Хораном и музыкантом Джулианом Перреттой. Но сама она говорила, что для нее было странно с кем-то встречаться. "Я была одинока шесть лет", — признавалась модель.

Напомним, о помолвке Барбара и Дилан не сообщали официально, но модель показала кольцо с бриллиантом.