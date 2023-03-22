Модель Барбара Палвин и актер Дилан Спраус обручились после пяти лет отношений

Барбара и Дилан хоть и встречаются много лет, но предпочитают не афишировать свои отношения.

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Одна из самых красивых пар знаменитостей объявила о помолвке. Обручились "ангел" Victoria’s Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спраус, звезда фильма "Жена астронавта". Об этом пишет ET.

Топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спраус встречаются уже более пяти лет, однако никаких подробностей о своих отношениях не сообщали даже в соцсетях. Так что о помолвке их поклонники догадались самостоятельно, когда Барбару увидели с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Барбара Палвин и Дилан Спраус

29-летняя модель спровоцировала слухи о переменах в личной жизни в начале марта, когда приехала вместе с Диланом на кинофестиваль Mammoth.

Позже их друзья подтвердили, что 30-летний актер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

"Дилан и Барбара помолвлены. Они показывали людям кольцо и чувствуют себя счастливыми. Они влюблены друг в друга, а сейчас они даже счастливее, чем ранее. Им не терпится начать эту новую главу вместе", — сообщил инсайдер.

Напомним, венгерская модель Барбара Палвин познакомилась с актером фильма "После: Глава 2" в 2017 году на вечеринке, а затем подписалась на его страницу в соцсетях.

Барбара Палвин и Дилан Спраус

Первое свидание Барбары и Дилана состоялось только через полгода. "Ангел" Victoria's Secret ради этого прилетела в Китай, где Дилан находился на съемках.

Они впервые дебютировали как пара только в 2018 году на Неделе моды в Нью-Йорке.

Ранее Барбара, занятая работой, недолго встречалась с актером Кристофом Сомфаи. А Дилан Спраус, у которого есть брат-близнец Коул, который тоже является актером, три года был в отношениях с моделью Дайной Фразер.

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