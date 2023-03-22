Модель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус заручились після п'яти років стосунків

Барбара і Ділан хоч і зустрічаються багато років, але вважають за краще не афішувати свої стосунки.

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Одна з найкрасивіших пар знаменитостей оголосила про заручини. Побралися "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін та актор Ділан Спроус, зірка фільму "Дружина астронавта". Про це пише ET.

Топмодель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус зустрічаються вже понад п'ять років, проте жодних подробиць про свої стосунки не повідомляли навіть у соцмережах. Тож про заручини їхні шанувальники здогадалися самостійно, коли Барбару побачили з діамантовим перстнем на безіменному пальці.

Барбара Палвін і Ділан Спроус

29-річна модель спровокувала чутки про зміни в особистому житті на початку березня, коли приїхала разом із Діланом на кінофестиваль Mammoth.

Пізніше їхні друзі підтвердили, що 30-річний актор зробив пропозицію руки та серця своїй коханій.

"Ділан і Барбара заручені. Вони показували людям обручку та почуваються щасливими. Вони закохані одне в одного, а зараз вони навіть щасливіші, ніж раніше. Їм не терпиться почати цей новий розділ разом", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, угорська модель Барбара Палвін познайомилася з актором фільму "Після: Глава 2" у 2017 році на вечірці, а потім підписалася на його сторінку в соцмережах.

Барбара Палвін і Ділан Спроус

Перше побачення Барбари та Ділана відбулося лише через пів року. "Ангел" Victoria's Secret заради цього прилетіла в Китай, де Ділан перебував на зйомках.

Вони вперше дебютували як пара лише у 2018 році на Тижні моди у Нью-Йорку.

Раніше Барбара, зайнята роботою, недовго зустрічалася з актором Крістофом Сомфаї. А Ділан Спроус, який має брат-близнюка Коула, який теж є актором, три роки був у стосунках із моделлю Дайною Фразер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Амелія Спенсер, племінниця покійної принцеси Діани та дочка її молодшого брата Чарльза, виходить заміж у Кейптауні, ПАР. Весілля очевидно не буде таким же розкішним, як весілля її старшої сестри Кітті Спенсер, але гості вже почали з'їжджатися на розкішну віллу.