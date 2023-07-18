"Это мой выбор": Николь Кидман ответила на критику ее съемки для Vanity Fair

Знаменитость рассказала, как в целом реагирует на негативную реакцию публики.

56-летняя австралийская актриса Николь Кидман прокомментировала свою скандальную обложку для Vanity Fair с февраля 2022 года. Об этом пишет People.

Звезда экрана защищает свое решение надеть вирусную мини-юбку Miu Miu на обложку голливудского глянца. Кидман объяснила, почему она украсила тогда обложку в юбке и бюстгальтере.

"Я делаю самый случайный, сумасшедший выбор. Я называю это "подростковым выбором", потому что я просто никогда не думаю о последствиях", — рассказала Николь о своем стиле.

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Смелый образ Кидман из двух предметов — разработанный Миуччей Прадой для коллекции весна/лето 2022 — впервые появился на подиуме в Милане в октябре 2022 года и был замечен на таких звездах, как Хейли Бибер, Эмма Коррин и Зендая.

Николь Кидман Фото: Vanity Fair

Ансамбль вызвал активную критику в Сети, которую, по словам Кидман, она намеренно обходит стороной.

"Не говори мне, я на самом деле не хочу знать — это помешает мне делать то, что я хочу. Бывают моменты, когда ты что-то слышишь и говоришь: "Боже мой, это действительно больно", — призналась бывшая жена Тома Круза.

Николь Кидман Фото: Getty Images

"Я хочу для себя просто продолжать: "О, хорошо, я что-то пробую или я хотела это сделать". Было весело. Это был мой выбор. И да, я им владею. Я подотчетна. Что угодно. Я беру на себя ответственность. Никто другой не выбирал", — добавила звезда "Большой маленькой лжи".

Напомним, съемку Николь Кидман для Vanity Fair активно критиковали в Сети.

Также Фокус писал о правиле брака Николь Кидман и Кита Урбана.