Николь Кидман раскрыла уникальное правило отношений с Китом Урбаном

Звездная пара поженилась в 2006 году в Сиднее.

56-летняя австралийская актриса Николь Кидман раскрыла уникальное правило отношений со своим мужем Китом Урбаном. Об этом звезда экрана рассказала подкасту Something To Talk About.

Оказалось, что звездные супруги общаются только по телефону.

"Мы никогда не пишем друг другу, ты в это поверишь? Мы так и начали — я подумала: "Если хочешь связаться со мной, позвони мне", — рассказала она.

"Я на самом деле не писала текстовые сообщения. Мне кажется, он несколько раз пытался отправить мне сообщение, но я так и не ответила".

"Если ты действительно хочешь поймать меня, ты должен мне позвонить", — призналась звезда сериала "Большая маленькая ложь".

Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Getty

"В нашем доме много замечательной энергии и действительно разных идей, которые распространяются из всех сфер жизни", — добавила актриса.

Николь и Кит поженились 25 июня 2006 года. Церемония прошла в часовне на территории колледжа Святого Патрика в Мэнли, Сидней.

Двое приемных детей Николь, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она делит с бывшим мужем Томом Крузом, выполняли обязанности подружки невесты и сопровождающего.

Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Nicole Kidman/Instagram

