Стопроцентный результат: женщина поделилась секретом, как получить работу после собеседования

Чтобы любой рекрутер выбрал вас среди всех претендентов на вакансию, нужно обязательно задать дополнительный вопрос в конце собеседования.

Собеседования на работу могут быть минным полем, но одна женщина сказала, что у нее есть стратегия, и она ее еще не подводила. Конечно, имеет смысл выполнить домашнюю работу, хорошо знать должность и компанию. Но все равно, было бы полезно знать некоторые лайфхаки. Об этом говорится в издании Unilad.

Кэтрин Локхарт из Техаса поделилась одним вопросом, который, как она утверждает, никогда ее не подводил, когда дело касается собеседований. Возможно, стоит добавить его в свой список вопросов, если судить по ее уверенности в этом.

Представьте себе: вы ответили на все вопр,осы как можно лучше, и вот вы дошли до последнего вопроса: "Хотите ли вы что-нибудь у нас спросить?"

Вероятно, неплохо иметь что-то подготовленное для этого. В конце концов, они задавали вам вопросы последние полчаса — почему бы не поменяться ролями на мгновение?

Вопрос, который, по словам Кэтрин, никогда ее не подводил, направлен на то, чтобы дать ей более глубокое представление о том, что именно ищет работодатель. Итак, в чем вопрос?

Ну, барабанная дробь, пожалуйста: "Как выглядит идеальный кандидат для данной вакансии?".

"Это дает интервьюеру возможность немного больше рассказать о повседневных функциях роли", — сказала она.

Другое предложение — спросить, что им больше всего нравится в их работе, чтобы проявить немного любопытства и начать обсуждение.

Но как насчет вопросов-сигналов, которых следует избегать? Совет Кэтрин в основном касался дополнительных льгот или отпуска — это то, что показывает интервьюерам, что вас больше интересуют льготы, чем сама работа.

Давайте будем реалистами, даже если это вполне может быть правдой, вероятно, не стоит показывать это на собеседовании.

Кэтрин сказала: "Не упоминайте оплачиваемый отпуск — не спрашивайте, есть ли у них какие-либо другие льготы".

Один человек написал: "Еще один отличный вопрос, который можно задать в конце, — спросить интервьюера: "Что доставляет вам наибольшее удовлетворение в вашей роли?" (или что-то в этом роде! Они любят говорить о себе!)".

Напомним, ранее менеджер по персоналу рассказала на популярном форуме Reddit о том, как мужчина допустил простую ошибку во время собеседования. Ему отказали в течение 5 минут с момента его прибытия в офис.

К тому же менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным.