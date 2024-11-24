Стовідсотковий результат: жінка поділилася секретом, як отримати роботу після співбесіди

Щоб будь-який рекрутер вибрав вас серед усіх претендентів на вакансію, потрібно обов'язково поставити додаткове запитання наприкінці співбесіди.

Співбесіди на роботу можуть бути мінним полем, але одна жінка сказала, що в неї є стратегія, і вона її ще не підводила. Звісно, має сенс виконати домашню роботу, добре знати посаду та компанію. Але все одно, було б корисно знати деякі лайфхаки. Про це йдеться у виданні Unilad.

Кетрін Локхарт із Техасу поділилася одним запитанням, яке, як вона стверджує, ніколи її не підводило, коли справа стосується співбесід. Можливо, варто додати його до свого списку запитань, якщо судити з її впевненості в цьому.

Уявіть собі: ви відповіли на всі запитання якнайкраще, і ось ви дійшли до останнього запитання: "Чи хочете ви що-небудь у нас запитати?"

Імовірно, непогано мати щось підготовлене для цього. Зрештою, вони ставили вам запитання останні півгодини — чому б не помінятися ролями на мить?

Запитання, яке, за словами Кетрін, ніколи її не підводило, спрямоване на те, щоб дати їй глибше уявлення про те, що саме шукає роботодавець. Отже, в чому питання?

Ну, барабанний дріб, будь ласка: "Який вигляд має ідеальний кандидат для цієї вакансії?".

"Це дає інтерв'юеру можливість трохи більше розповісти про повсякденні функції ролі", — сказала вона.

Інша пропозиція — запитати, що їм найбільше подобається в їхній роботі, щоб проявити трохи цікавості та почати обговорення.

Але як щодо запитань-сигналів, яких варто уникати? Порада Кетрін здебільшого стосувалася додаткових пільг або відпустки — це те, що показує інтерв'юерам, що вас більше цікавлять пільги, ніж сама робота.

Давайте будемо реалістами, навіть якщо це цілком може бути правдою, ймовірно, не варто показувати це на співбесіді.

Кетрін сказала: "Не згадуйте оплачувану відпустку — не запитуйте, чи є в них якісь інші пільги".

Одна людина написала: "Ще одне чудове запитання, яке можна поставити наприкінці, — запитати інтерв'юера: "Що приносить вам найбільше задоволення у вашій ролі?". (або щось на кшталт цього! Вони люблять говорити про себе!)".

Нагадаємо, раніше менеджерка з персоналу розповіла на популярному форумі Reddit про те, як чоловік припустився простої помилки під час співбесіди. Йому відмовили протягом 5 хвилин з моменту його прибуття в офіс.

До того ж менеджерка з підбору персоналу Бонні Ділбер із Сіетла (Вашингтон, США) поділилася дієвими порадами, про що варто збрехати під час співбесіди, щоб ваш потенційний роботодавець був задоволений почутим.