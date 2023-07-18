Девушка Билла Гейтса намекнула на помолвку (фото)

Паула Херд появилась на прогулке в Нью-Йорке с большим бриллиантовым кольцом на том самом пальце.

60-летняя Паула Херд, подруга 67-летнего Билла Гейтса, появилась в Нью-Йорке с кольцом, которое напоминало обручальное. Об этом пишет Daily Mail.

Билл и Паула сходили на ужин в престижный ресторан Boucherie. И там к ним присоединились трое детей Билла: 27-летняя Дженнифер, 24-летний Рори, и 20-летняя Фиби.

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Отношения между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и его новой девушкой Паулой Херд, безусловно, развиваются. Они много времени проводят вместе.

Паула Херд показала кольцо, напоминающее обручальное

Пара начала встречаться в феврале этого года. И с того момента они часто появлялись вместе, но не комментировали свои отношения.

Паула и Билл вместе посетили Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. С той поры несколько раз ездили в отпуск.

А на прошлой неделе Билл Гейтс свозил свою девушку в Айдахо, в так называемый "летний лагерь миллиардеров", куда он когда-то возил свою бывшую жену Мелинду.

Билл и Паула были замечены держащимися за руки во время прогулки на конференции Sun Valley в Айдахо — мероприятии, на котором множество ведущих бизнес-магнатов встречаются, чтобы поделиться идеями, пообщаться и заключить сделки.

Паула — вдова бывшего генерального директора и президента Oracle Марка Херда, который умер в возрасте 62 лет в 2019 году.

Состояние ее покойного мужа на момент смерти оценивалось в 500 миллионов долларов.

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс Фото: Gates Foundation

А Билл Гейтс и Мелинда Гейтс объявили о разводе в мае 2021 года после 27 лет брака.

Пять месяцев спустя Мелинда рассказала журналу Fortune о "невероятно болезненном" разрыве, объяснив при этом, что она "просто не могла больше оставаться в этом браке".

"У меня были некоторые причины, по которым я просто не могла больше оставаться в этом браке. Это невероятно больно во многих отношениях, но у меня хотела пережить это в уединении", — сказала Мелинда.

Но Билл и Мелинда продолжают общаться. Их не раз видели вместе, когда они воссоединялись ради мероприятий с детьми.

Они вместе позировали, когда их дочь Дженнифер получила степень магистра. Также они продолжают работу в своем общем фонде.

Ходили слухи, что Мелинда начала встречаться с 68-летним ведущим Fox News Джоном Дюпре.

Напомним, также Мелинда и Билл Гейтс встречались на свадьбе своей дочери Дженнифер, когда она выходила замуж за Наэля Нассара в октябре 2021 года.

А в марте этого года бывшие супруги впервые стали бабушкой и дедушкой, когда Дженнифер родила первенца.