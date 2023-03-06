Билл Гейтс впервые стал дедушкой

Старшая дочь миллиардера Дженнифер Гейтс родила первенца.

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Миллиардер Билл Гейтс, один из богатейших людей мира, впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Дженнифер Гейтс родила первенца. Об этом пишет Page Six.

Дженнифер и ее муж Наэль Нассар опубликовали первое фото с младенцем и написали: "Посылам любовь от нашей маленькой семьи".

[ + – ] Дженнифер Гейтс опубликовала первое фото малыша

Одной из первых дочь поздравила Мелинда Гейтс, написал под публикацией: "Добро пожаловать в мир".

По ребенка и точную дату рождения Дженнифер и Наэль не сообщили. Не рассказали они и как назовут своего первенца.

26-летняя Дженнифер Гейтс учится на врача. Со своим мужем, профессиональным наездником из Египта, она познакомилась на скачках. А потом выступала вместе с ним на международных соревнованиях. Пара заключила брак в октябре 2021 года. В ноябре прошлого года они объявили, что ждут первенца.

[ + – ] Дженнифер Гейтс и Наэль Нассар

Роскошную свадьбу Дженнифер Гейтс устроила на своей конной ферме в Вестчестере, которую она получила в подарок после окончания Стэнфордского университета.

Сейчас она вместе с мужем и ребенком живет в одной из самых дорогих квартир Нью-Йорка, куда переехала вскоре после того, как сообщила о том, что ждет ребенка.

Дженнифер — старший ребенок Билла Гейтса и Мелинды Гейтс. Она первая вышла замуж. Другая дочь пары, Фиби, в настоящее время встречается со студентом Стэнфордского университета Робертом Россом.

23-летний Рори Гейтс не слишком активен в соцсетях, и пока не сообщал, что с кем-то встречается.