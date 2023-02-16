Дочь Билла Гейтса живет в пентхаусе за 51 миллион долларов на Манхэттене

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Ранее миллиардер обещал, что раздаст свое состояние на благотворительность, чтобы не "развращать" своих детей.

26-летняя Дженнифер, дочь Билла и Мелинды Гейтс, переехала в пентхаус на Манхэттене стоимостью 51 миллион долларов. Это, пожалуй, сама знаменитая недвижимость Нью-Йорка. Ранее апартаменты принадлежали звезде "Формулы 1" Льюису Хэмилтону. А Билл Гейтс обещал, что не будет "развращать" деньгами своих детей. Всего у Гейтсов трое наследников. Об этом пишет NYpost.

Трехуровневый пентхаус, в котором живет Дженнифер и ее супруг — самый большой в известном многоквартирном доме на Гринвич-стрит, 443. Ранее он принадлежал гонщику Льюису Хэмилтону, но в 2021 году он продал его трасту из Сиэтла за 49,5 миллиона долларов, который, как считается, связан с Гейтсом. Льюис никогда в нем не жил, хоть и владел пентхаусом четыре года.

В апартаментах шесть спален, шесть ванных комнат, две туалетные комнаты, потолки высотой шесть метров, несколько террас и два парковочных места.

В пентхаусе есть собственный лифт, а на верхнем уровне двойные террасы обрамляют дополнительную гостиную с окнами от пола до потолка.

Дженнифер и ее муж Наэль Нассар, которые ждут первенца, переехали в свои роскошные новые апартаменты, несмотря на предыдущие заявления ее родителей о том, что они должны отдать большую часть своих миллиардов, чтобы не испортить своих детей

Билл ранее заявлял, что больше заинтересован в том, чтобы его дети получили образование и нашли свой собственный путь в жизни. Он пообещал дать каждому из них небольшую сумму денег, прежде чем передать остальные в свой одноименный фонд.

[ + – ] Дженнифер Гейтс и Наэль Нассар на конной ферме Фото: Instagram jenniferkgates

"Наши дети получат отличное образование и немного денег, поэтому они никогда не будут бедствовать, но они должны будут построить собственную карьеру. Детей портят большие деньги. Они искажают их восприятие", — говорил Билл Гейтс.

Из квартиры Дженнифер Гейтс открывается шикарный вид на реку Гудзон. Также здесь есть собственный открытый бассейн. Среди других знаменитостей, которые жили в этом здании, — Дженнифер Лоуренс, Джастин Тимберлейк, Райан Рейнольдс, Гарри Стайлс, Джейк Джилленхол и The Weeknd.

До квартиры за 51 миллион долларов Дженнифер принадлежала квартира на Пятой авеню стоимостью 5 миллионов долларов. Сейчас она выставлена на продажу.

Также ей принадлежит конная ферма за 16 миллионов долларов в Вестчестере, которую она получила в подарок после окончания Стэнфордского университета. Именно там и прошла ее шикарная свадьба с Наэлем.