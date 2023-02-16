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Стиль жизни

Дочь Билла Гейтса живет в пентхаусе за 51 миллион долларов на Манхэттене

дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь, наэль нассар
Фото: Instagram jenniferkgates | Дженнифер Гейтс и Наэль Нассар
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Ранее миллиардер обещал, что раздаст свое состояние на благотворительность, чтобы не "развращать" своих детей.

26-летняя Дженнифер, дочь Билла и Мелинды Гейтс, переехала в пентхаус на Манхэттене стоимостью 51 миллион долларов. Это, пожалуй, сама знаменитая недвижимость Нью-Йорка. Ранее апартаменты принадлежали звезде "Формулы 1" Льюису Хэмилтону. А Билл Гейтс обещал, что не будет "развращать" деньгами своих детей. Всего у Гейтсов трое наследников. Об этом пишет NYpost.

Трехуровневый пентхаус, в котором живет Дженнифер и ее супруг — самый большой в известном многоквартирном доме на Гринвич-стрит, 443. Ранее он принадлежал гонщику Льюису Хэмилтону, но в 2021 году он продал его трасту из Сиэтла за 49,5 миллиона долларов, который, как считается, связан с Гейтсом. Льюис никогда в нем не жил, хоть и владел пентхаусом четыре года.

дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь Fullscreen
дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь Fullscreen
дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь Fullscreen
дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь
дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь
дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь

В апартаментах шесть спален, шесть ванных комнат, две туалетные комнаты, потолки высотой шесть метров, несколько террас и два парковочных места.

В пентхаусе есть собственный лифт, а на верхнем уровне двойные террасы обрамляют дополнительную гостиную с окнами от пола до потолка.

Дженнифер и ее муж Наэль Нассар, которые ждут первенца, переехали в свои роскошные новые апартаменты, несмотря на предыдущие заявления ее родителей о том, что они должны отдать большую часть своих миллиардов, чтобы не испортить своих детей

Билл ранее заявлял, что больше заинтересован в том, чтобы его дети получили образование и нашли свой собственный путь в жизни. Он пообещал дать каждому из них небольшую сумму денег, прежде чем передать остальные в свой одноименный фонд.

дженнифер гейтс квартира, пентхаус, билл гейтс дочь, наэль нассар Fullscreen
Дженнифер Гейтс и Наэль Нассар на конной ферме
Фото: Instagram jenniferkgates

"Наши дети получат отличное образование и немного денег, поэтому они никогда не будут бедствовать, но они должны будут построить собственную карьеру. Детей портят большие деньги. Они искажают их восприятие", — говорил Билл Гейтс.

Из квартиры Дженнифер Гейтс открывается шикарный вид на реку Гудзон. Также здесь есть собственный открытый бассейн. Среди других знаменитостей, которые жили в этом здании, — Дженнифер Лоуренс, Джастин Тимберлейк, Райан Рейнольдс, Гарри Стайлс, Джейк Джилленхол и The Weeknd.

До квартиры за 51 миллион долларов Дженнифер принадлежала квартира на Пятой авеню стоимостью 5 миллионов долларов. Сейчас она выставлена на продажу.

Также ей принадлежит конная ферма за 16 миллионов долларов в Вестчестере, которую она получила в подарок после окончания Стэнфордского университета. Именно там и прошла ее шикарная свадьба с Наэлем.