Дочка Білла Гейтса живе у пентхаусі за 51 мільйон доларів на Манхеттені

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Раніше мільярдер обіцяв, що роздасть свій стан на благодійність, щоб не "розбещувати" своїх дітей.

26-річна Дженніфер, дочка Білла та Мелінди Гейтс, переїхала до пентхауса на Манхеттені вартістю 51 мільйон доларів. Це, мабуть, найвідоміша нерухомість Нью-Йорка. Раніше апартаменти належали зірці "Формули 1" Льюїсу Гемілтону. А Білл Гейтс обіцяв, що не "розбещуватиме" грошима своїх дітей. Загалом у Гейтсів троє спадкоємців. Про це пише NYpost.

Трирівневий пентхаус, в якому живе Дженніфер та її чоловік — найбільший у відомому багатоквартирному будинку на Грінвіч-стріт, 443. Раніше він належав гонщику Льюїсу Гемілтону, але в 2021 році він продав його трасту із Сіетла за 49,5 мільйона доларів, який, як вважається, пов'язаний із Гейтсом. Льюїс ніколи в ньому не жив, хоч і володів пентхаусом чотири роки.

В апартаментах шість спалень, шість ванних кімнат, дві туалетні кімнати, стелі заввишки шість метрів, кілька терас і два паркувальних місця.

У пентхаусі є власний ліфт, а на верхньому рівні подвійні тераси обрамляють додаткову вітальню з вікнами від підлоги до стелі.

Дженніфер та її чоловік Наєль Нассар, які чекають на первістка, переїхали до своїх розкішних нових апартаментів, незважаючи на попередні заяви її батьків про те, що вони мають віддати більшу частину своїх мільярдів, щоб не зіпсувати своїх дітей.

Білл раніше заявляв, що більше зацікавлений у тому, щоб його діти здобули освіту і знайшли свій власний шлях у житті. Він пообіцяв дати кожному з них невелику суму грошей, перш ніж передати решту у свій однойменний фонд.

[ + – ] Дженніфер Гейтс і Наєль Насар на кінній фермі Фото: Instagram jenniferkgates

"Наші діти отримають відмінну освіту і трохи грошей, тому вони ніколи не будуть бідувати, але вони повинні будуть побудувати власну кар'єру. Дітей псують великі гроші. Вони спотворюють їхнє сприйняття", — говорив Білл Гейтс.

З квартири Дженніфер Гейтс відкривається шикарний краєвид на річку Гудзон. Також тут є відкритий басейн. Серед інших знаменитостей, які жили в цій будівлі, — Дженніфер Лоуренс, Джастін Тімберлейк, Райан Рейнольдс, Гаррі Стайлс, Джейк Джілленхол та The Weeknd.

До квартири за 51 мільйон доларів Дженніфер належала квартира на П'ятій авеню вартістю 5 мільйонів доларів. Нині її виставлено на продаж.

Також їй належить кінна ферма за 16 мільйонів доларів у Вестчестері, яку вона одержала у подарунок після закінчення Стенфордського університету. Саме там і пройшло її розкішне весілля з Наєлем.