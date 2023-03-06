Білл Гейтс уперше став дідусем

Старша дочка мільярдера Дженніфер Гейтс народила первістка.

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Мільярдер Білл Гейтс, один із найбагатших людей світу, вперше став дідусем. Його старша дочка Дженніфер Гейтс народила первістка. Про це пише Page Six.

Дженніфер і її чоловік Наєль Насар опублікували перше фото з немовлям і написали: "Посилаємо любов від нашої маленької родини".

[ + – ] Дженніфер Гейтс опублікувала перше фото малюка

Однією з перших дочку привітала Мелінда Гейтс, написавши під публікацією: "Ласкаво просимо у світ".

Про дитину й точну дату народження Дженніфер і Наєль не повідомили. Не розповіли вони також, як назвуть свого первістка.

26-річна Дженніфер Гейтс навчається на лікарку. Зі своїм чоловіком, професійним вершником із Єгипту, вона познайомилася на перегонах. А потім виступала разом із ним на міжнародних змаганнях. Пара одружилася в жовтні 2021 року. У листопаді минулого року вони оголосили, що чекають на первістка.

[ + – ] Дженніфер Гейтс і Наєль Насар

Розкішне весілля Дженніфер Гейтс влаштувала на своїй кінній фермі у Вестчестері, яку вона отримала в подарунок після закінчення Стенфордського університету.

Зараз вона разом із чоловіком і дитиною живе в одній із найдорожчих квартир Нью-Йорка, куди переїхала незабаром після того, як повідомила про те, що чекає на дитину.

Дженніфер — старша дитина Білла Гейтса та Мелінди Гейтс. Вона перша вийшла заміж. Інша дочка пари, Фібі, зараз зустрічається зі студентом Стенфордського університету Робертом Россом.

23-річний Рорі Гейтс не надто активний у соцмережах і поки що не повідомляв, що з кимось зустрічається.