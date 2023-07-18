София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 8 лет брака
Что стало причиной развода, не сообщается, но, по словам инсайдеров, в паре давно назревали проблемы.
51-летняя колумбийско-американская актриса, модель и телеведущая София Вергара после семи лет брака разводится со своим 46-летним мужем, американским актером Джо Манганьелло, сообщает Page Six.
"Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в это время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни", – говорится в заявлении пары.
По информации СМИ, сейчас Вергара в Италии, где отметила свой день рождения в компании друзей, но без мужа и обручального кольца.
Инсайдеры, близкие к семье говорят, то проблемы в браке назревали давно, а сейчас супруги отдаляются друг от друга, чтобы "обдумать свое будущее".
На публике они в последний раз появлялись в Хобокене, штат Нью-Джерси. Тогда Вергара посетила мужа, который занят на съемках картины "Нонна" в Винсом Воном.
На данный момент София отдыхает на Капри вместе с друзьями и то и дело публикует фото с роскошного отпуска.
Но отсутствие Манганьелло не осталось незамеченным фанатами в Instagram, так как позже Вергара опубликовала фотографию с сообщением: "Когда жизнь дает тебе лимоны, ты приезжаешь в Италию, чтобы выжать их".
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До знакомства с Вергарой Манганьело, звезда сериала "Настоящая кровь", был в десятке завидных холостяков Америки. Об отношениях пары стало известно в 2014 году. Свадьбу влюбленные сыграли 22 ноября 2015 года.
В июне София Вергара и Джо Манганьелло выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году
Ранее Фокус писал, что после шести лет брака со своим мужем расстался и певец Рики Мартин.