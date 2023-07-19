19 июля 2023 года: Сисоя Великого — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя делать что-то в спешке и обижаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память монаха-отшельника Сисоя Великого. Он учил людей смирению и проповедовал, что каждый может искренне покаяться в своих грехах, и Господь обязательно простит его. Поэтому считается, что сегодня можно и нужно каяться в своих грехах, молиться Богу о прощении.
Что нельзя делать 19 июля:
- делать что-то в спешке;
- обижаться на кого-то, не давать шанс на примирение;
- женщинам убирать в доме, можно только мужчинам;
- пренебрежительно относиться к животным и растениям.
Народные приметы и поверья:
- луна в тумане — к похолоданию;
- луна белого цвета – осадков ждать не стоит;
- листья начинают желтеть – осень будет ранней.
День ангела празднуют:
Андрей, Федор, Валентин, Антон, Анатолий, Глеб, Виктор, Александр, Ульяна, Юлия.
Родились в этот день:
1938 год — Вахтанг Кикабидзе (ум. 2023), советский и грузинский актер и певец;
1971 год — Виталий Кличко, украинский политик, городской голова Киева (с 2014), в прошлом боксер-тяжеловес, чемпион мира.
1976 год – Бенедикт Камбербэтч, британский актер.
Также в этот день:
1650 год — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким;
1822 год — французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию;
1900 год — открытие Парижского метро.