19 июля 2023 года: Сисоя Великого — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя делать что-то в спешке и обижаться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память монаха-отшельника Сисоя Великого. Он учил людей смирению и проповедовал, что каждый может искренне покаяться в своих грехах, и Господь обязательно простит его. Поэтому считается, что сегодня можно и нужно каяться в своих грехах, молиться Богу о прощении.

Что нельзя делать 19 июля:

делать что-то в спешке;

обижаться на кого-то, не давать шанс на примирение;

женщинам убирать в доме, можно только мужчинам;

пренебрежительно относиться к животным и растениям.

Народные приметы и поверья:

луна в тумане — к похолоданию;

луна белого цвета – осадков ждать не стоит;

листья начинают желтеть – осень будет ранней.

День ангела празднуют:

Андрей, Федор, Валентин, Антон, Анатолий, Глеб, Виктор, Александр, Ульяна, Юлия.

Родились в этот день:

1938 год — Вахтанг Кикабидзе (ум. 2023), советский и грузинский актер и певец;

1971 год — Виталий Кличко, украинский политик, городской голова Киева (с 2014), в прошлом боксер-тяжеловес, чемпион мира.

1976 год – Бенедикт Камбербэтч, британский актер.

Также в этот день:

1650 год — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким;

1822 год — французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию;

1900 год — открытие Парижского метро.