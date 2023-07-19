19 липня 2023 року: Сисоя Великого — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна робити щось поспіхом і ображатися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця-пустельника Сисоя Великого. Він навчав людей смирення і проповідував, що кожен може щиро покаятися у своїх гріхах, і Господь обов'язково пробачить його. Тому вважається, що сьогодні можна і потрібно каятися у своїх гріхах і молитися Богу про прощення.
Що не можна робити 19 липня:
- робити щось поспіхом;
- ображатися на когось, не давати шанс на примирення;
- жінкам прибирати в будинку, можна тільки чоловікам;
- зневажливо ставитися до тварин і рослин.
Народні прикмети та повір'я:
- місяць у тумані — до похолодання;
- місяць білого кольору — опадів чекати не варто;
- листя починає жовтіти — осінь буде ранньою.
День ангела святкують:
Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.
Народилися в цей день:
1938 рік — Вахтанг Кікабідзе (пом. 2023), радянський і грузинський актор і співак;
1971 рік — Віталій Кличко, український політик, міський голова Києва (з 2014), у минулому боксер, чемпіон світу.
1976 рік — Бенедикт Камбербетч, британський актор.
Також цього дня:
1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз із Богданом Хмельницьким;
1822 рік — французький учений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію;
1900 рік — відкриття Паризького метро.