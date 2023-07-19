Юрий Горбунов снимет новый сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств

Фирма телеведущего уже подписала контракт на создание кинопродукта.

52-летний украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов планирует снять новый сериал за более 33 млн бюджетных гривен. Об этом стало известно из электронной системы публичных закупок Prozorro.

18 июля 2023 года был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Как сообщается, до конца 2023 года команда Горбунова должна создать сериал "ПГТ Ингулец" (рабочее название, оно может измениться). Услуга также включает написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

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Фото: Скріншот

"Мало вам новогодней комедии за 14 млн грн бюджетных средств? Большое кормление друзей и коллег Зеленского продолжается. Фирма ведущего 1+1 Юрия Горбунова "Прототип Продакшн" снимет вам сериал "ПГТ Ингулец" за 33 миллиона бюджетных гривен", — высказался по поводу нового проекта Горбунова нардеп Владимир Арьев.

Отметим, что Юрий Горбунов снимался в сериалах "Великі Вуйки" и "Останній москаль", которые транслировались на телеканале "1+1".

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

В 2018 году в кинопрокат попал фильм "Скажене весілля" — комедия, продюсером которой стал Юрий Горбунов и исполнил в картине роль ведущего. Смета фильма, по данным Википедии, составила 10,8 млн гривен, а в прокате картина собрала более 50 млн гривен.

Через год вышла вторая часть "Скаженого весілля", которая собрала в кинопрокате более 40 млн грн, а третьей удалось заработать 28,7 млн. Сейчас все три картины представлены на стриминговом сервисе Netflix.

Напомним, Юрий Горбунов высказался по поводу исчезновения Олега Винника.

Также Фокус писал о прогулке Кати Осадчей и Юрия Горбунова весной.