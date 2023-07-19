В Сен-Тропе открылось дизайнерское кафе Louis Vuitton

Этим летом все крупные модные бренды открывают дизайнерские кафе, или пляжи в своем неповторимом стиле.

Бренд Louis Vuitton продолжает традицию этого лета и открывает модное дизайнерское кафе в курортном городке Сен-Тропе. Об этом пишет Wallpaper.

Открыто кафе в отеле White, который работает с 1921 года.

Кафе Louis Vuitton в Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton Кафе Louis Vuitton в Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton

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Кафе оформлено в стиле бело-голубой страны чудес Louis Vuitton, а фирменный узор Damier Ebene украшает почти каждую поверхность. Вдохновленный новой курортной коллекцией дома "By The Pool", орнамент появляется на всем, от посуды до удобных подушек в баре в саду. Между тем, щедрое использование камня, дерева и керамики еще больше укрепляет летнее ощущение пространства.

Угощают в дизайнерском кафе не менее дизайнерскими блюдами. Разработали меню шеф-повар Арно Донкель, получивший три звезды Мишлен, и кондитер Максим Фредерик.

Шеф-повара кафе Louis Vuitton в Сен-Тропе

Арно считается юным дарованием и гением кулинарии, так как стал самым молодым шеф-поваром, получившим звезды Мишлен.

Ранее он работал в ресторане La Vague d'Or в Сен-Трое, а также в заведении Plénitude в Париже.

И Донкель и Фредерик разделяют подход к гастрономии, который фокусируется на простоте и аутентичности, используя самые качественные сезонные ингредиенты от местных производителей.

Для Louis Vuttion два шеф-повара разработали меню, которое воплощает в себе ароматы и непринужденную атмосферу Французской Ривьеры.

Судя по сообщениям в таблоидах, в кафе Louis Vuitton будут подавать мягкие булочки с апельсиновым вкусом и хрустящей глазурью с монограммой Louis Vuitton, а также мороженое Dolce Vita с тремя вкусами.

На ужин гости кафе смогут отведать суши из местного риса Камарг и севиче из морского леща. А также итальянскую пасту с трюфелями, тартар из креветок и бараньи отбивные с марокканскими специями, а также артишоки, баклажаны, фундук и томаты, которые были выращены местными фермерами.

Блюда в кафе Louis Vuitton в Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton

Напомним, ранее сын королевы Камиллы, Том Паркер-Боулз, известный ресторанный критик, рассказал, какие рестораны посещают миллионеры и миллиардеры. И что они там обычно заказывают. Например, шампанское с настоящим бриллиантом на этикетке.