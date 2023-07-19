"Приняли взвешенное решение": Монатик рассказал, вернет ли семью в Украину во время войны

Музыкант с семьей выехал из Украины на отдых в феврале 2022 года, незадолго до начала войны. За границей они прожили вместе 5 месяцев, после чего музыкант не выдержал и вернулся на Родину. Все это время жена и двое детей оставались в безопасности.

Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина и два их сына Даниил и Платон больше года проживают за пределами Украины из-за войны, но в ближайшее время это изменится. Об этом сообщил музыкант в интервью блогеру и радиоведущему Славе Демину.

По его словам, в будущем вся семья планирует жить и строить свое будущее в Украине. Здесь дети также пойдут в школу где будут получать знания. Произойдет это уже в ближайшее время, то есть до окончания войны.

"Они (сыновья — ред.) сейчас учатся в Англии, закончили первый класс. Мы наконец приняли четкое взвешенное решение, что семья возвращается в Украину, и дети будут учиться в Киеве. Так как я и мечтал когда-то. Есть такая философия, как говорят у нас в команде, что ты свою ракету не услышишь. Да, но хотелось бы, чтобы дети еще семью построили, у них на свадьбе погулять. Хочется, чтобы жизнь продолжалась", — сказал Дмитрий Монатик.

По словам Дмитрия, сейчас он проживает за Киевом в доме вместе с бабушкой и дедушкой, поскольку самому ему одиноко. Однако он планирует переехать в квартиру в столице, когда вернется жена Ирина вместе с детьми, поскольку жилье находится ближе к учебному заведению.

"Наверное, когда Ира с детьми вернется, то мы будем жить в квартире, потому что ближе к школе. Не хочется терять их драгоценное время на дороги. Мы с самого начала так и планировали, чтобы все для них", — продолжил музыкант.

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Напомним, во время войны певец Дмитрий Монатик осуществил перезапуск. В частности, он перезаписал свой русскоязычный репертуар на украинском языке.