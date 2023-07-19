Крис Хемсворт поделился праздничными кадрами с женой-именинницей
Звезда фильмов Marvel и испанская актриса женаты с 2010 года.
39-летний австралийский актер Крис Хемсворт поздравил свою жену Эльзу Патаки с днем рождения серией трогательных кадров в Instagram.
Старший брат Лиама Хемсворта опубликовал карусель снимков и видео, на которых он и Патаки празднуют ее 47-й день рождения во вторник, 18 июля 2023 года.
"С днем рождения моего партнера по преступлениям, я люблю тебя всегда, и еще много чего @elsapataky", — написал актер фильмов "Эвакуация".
На видео, опубликованном Крисом, именинница сидит в ресторане перед праздничным тортом, декорированным шоколадом и клубникой со свечами, а Хемсворт и несколько их друзей поют "Happy Birthday".
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Звезда "Форсажа" улыбалась и хлопала в ладоши перед тем, как задуть свечу на торте.
На третьем фото испанская актриса держала другой торт с надписью "С днем рождения, Эльза".
Коллега Хемсворта по фильмам Marvel и давний друг семьи Джереми Реннер присоединился к поздравлениям, написав: "С днем рождения, Эльза".
Напомним, Ник Джонас поздравил свою жену Приянку Чопру с 41-летием.
Также Фокус писал о будущем дочери Криса Хемсворта и Эльзы Патаки в кино.