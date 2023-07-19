Актриса "Барби" появилась в фильме в пижаме украинского бренда (фото)

Комплект стал культовым и популярным среди звезд Голливуда.

38-летняя американская актриса Исса Рэй продемонстрировала в фильме "Барби" пижаму украинского бренда. Об этом сообщает портал shopyourmovies.

Комплект Party Pajamas от Sleeper уже стал культовым в линейке пижам бренда. Он имеет изысканный и удобный дизайн, его часто выбирают стилисты и звезды. Например, героиня Шарлотта в продолжении сериала "Секс в большом городе" появилась в одном из эпизодов сиквела в таком ансамбле.

А Исса Рэй, сыгравшая президента Барбиленда, предстала в розовом комплекте из вискозы.

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Исса Рэй Фото: shopyourmovies

Party Pajamas выбирают Эмма Робертс, Франческа Саффари, Джей Смит-Кемерон и Рейн Чан.

Барбиленд Фото: Warner Bros. Pictures

Украинцы смогут посмотреть картину Греты Гервиг уже в 20-х числах июля 2023 года. В фильме Марго Робби и Райан Гослинг исполнили роли культовой куклы Барби и ее мужа Кена. Они впервые попадут в мир людей и будут пытаться в нем выжить.

Напомним, в Google при поиске тем по фильму "Барби" начали появляться розовые салюты.

Также Фокус писал об отношении дочерей Райана Гослинга к его новому проекту и роли Кена.