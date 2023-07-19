Сьюзан Сарандон, Хилари Дафф и Боб Оденкерк: к страйку в Голливуде присоединились актеры

Но если актеры-миллионеры могу позволить себе бастовать, то 87% членов актерского профсоюза скоро окажутся на мели.

В Голливуде продолжается страйк актеров и сценаристов. Члены Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) вышли с требованиями повысить им заработную плату и гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке. Начали страйк актеры среднего звена, но теперь к ним присоединились и звезды мирового масштаба. Правда, теперь когда производство сериалов и фильмов практически остановлено, неясно как долго смогут продолжать бастовать те актеры, которые не имеют состояния в несколько миллионов. Об этом пишет Daily Mail.

К страйку актеров и сценаристов присоединились такие ветераны Голливуда, как Сьюзан Сарандон и Бетт Мидлер.

Однако среднестатистические члены актерского профсоюза могут остаться не в состоянии платить по счетам уже в ближайшее время.

В то время как более известные актеры находятся в гораздо более комфортном финансовом положении. Стоит напомнить, почему начался страйк и его хотят протестующие.

Причины страйка актеров:

Срок трехлетнего контракта, в котором были закреплены договоренности между Гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями, истек 30 июня, но был продлен на период консультаций – до полуночи 13 июля.

Профсоюз актеров добивался повышения оплаты труда актеров среднего звена и гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Также они хотели отчислений после премьер проектов.

В итоге глава Гильдии киноактеров, актриса Фрэн Дрешер заявила, что продюсерские компании не хотят ничего обсуждать с актерами.

А Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP), представляющий интересы студий и стриминговых платформ, заявляет, что профсоюзам было сделано щедрое предложение, и ответственность за срыв переговоров лежит на них.

"Они отклонили наше историческое по своей сути предложение по повышению гонораров, пенсионных и страховых отчислений. Мы предложили улучшенные условия кинопроб, сокращение периодов работы в сериалах, новаторские возможности ИИ, который может защитить цифровые изображения актеров, и многое другое", — говорится в заявлении AMPTP.

Генеральный директор Disney Боб Айгер уже заявил, что профсоюзы сценаристов и актеров, бастующие в Голливуде, нереалистичны в своих ожиданиях. И из-за страйка страдают все, связанные с кинопроизводством отрасли, вплоть до кейтеринга.

А пока страйк продолжается, журналисты таблоидов отметили, что бастовать начали актеры первой величины, которые из солидарности вышли с коллегами на улицу. Но они явно смогут пережить продолжительный застой в кинопроизводстве. Тогда как большинство протестующих скоро останется без средств к существованию, если их оппоненты не пойдут на попятный.

Фрэн Дрешер

Глава актерского профсоюза SAG-AFTRA 65-летняя Фрэн Дрешер ранее была одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении благодаря ее роли в сериале "Няня".

Фрэн Дрешер

Ее состояние оценивается в 25 миллионов долларов.

Бетт Мидлер

Ветеран Голливуда, 74-летняя актриса Бетт Мидлер за свою долгую карьеру скопила состояние в 220 миллионов долларов.

Бетт Мидлер

Недавно сообщалось, что звезда получила зарплату в размере 3 миллионов долларов, чтобы повторить свою роль Уинифред "Винни" Сандерсон в сиквеле культового фильма "Фокус-Покус".

Сьюзан Сарандон

Состояние 76-летней звезды фильма "Тельма и Луиза" составляет 60 миллионов долларов.

Сьюзан Сарандон на протесте

За свою карьеру Сьюзан Сарандон снялась более чем в 170 фильмах, включая "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Иствикские ведьмы" и "Маленькие женщины".

Кевин Бейкон и Кира Седжвик

65-летний актер, сыгравший в фильмах "Дрожь земли" и "Невидимка", женат на актрисе Кире Седжвик с 1988 года. Их общий капитал – 45 миллионов долларов.

Кевин Бейкон

Кира получала до 350 000 долларов за серию своего популярного сериала The Closer. А Кевин стал получать по миллиону за фильм еще в далеком 1984 году.

Джейсон Судейкис

47-летний Джейсон Судейкис, звезда сериала "Тед Лассо", накопил 25 миллионов долларов.

Джейсон Судейкис

По слухам, он получает гонорар в размере 1 миллиона долларов за серию проекта Apple TV.

Хилари Дафф

Хилари Дафф начала свою актерскую карьеру еще в детстве и стала звездой, благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel "Лиззи Магуайер".

Хилари Дафф Фото: Getty Images

Ее состояние — 25 миллионов долларов. И она получает более 300 000 долларов за серию проекта "Как я встретила вашего отца".

Боб Оденкерк

60-летний актер сериалов "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие" за свою долгую карьеру заработал 16 миллионов долларов.

Боб Оденкерк

К последнему сезону популярного сериала актер зарабатывал 200 000 долларов за серию.

Сообщается, что к протестам присоединились актрисы Мэнди Мур, Бизи Филиппс, Розарио Доусон, Нина Добрев, Оливия Уайлд и многие другие. На данный момент никаких переговоров не планируется. Это первый раз с 1960 года, когда обе гильдии: и киноактеров и сценаристов, покидают съемочную площадку. Тогда главой SAG был Рональд Рейган.

Напомним, из-за страйка, премьера фильма "Оппенгеймер" в Нью-Йорке прошла без актеров и красной дорожки. Единственной знаменитостью был сам режиссер Кристофер Нолан.