Как убрать носогубные складки и морщины: 5 простых способов без процедур и операций

Носогубные морщины - это распространенная проблема, которая вызывает беспокойство среди женщин, и часто они готовы идти на радикальные методы, чтобы избавиться от носогубки. Косметолог Анна Круглик рассказала Фокусу, как без операций и салонных процедур предупредить или избавиться от носогубных складок.

Современная косметология предлагает широкий выбор процедур, которые могут устранить проблему носогубных складок и морщин. Это и контурная пластика, и ботулинотерапия, и мезотерапия, и многие другие. Однако, прежде чем прибегать к радикальным методам, стоит выявить причину появления носогубки и попытаться убрать ее, таким образом избавившись от этой проблемы. О том, почему появляются морщины в этой части лица, Фокусу рассказала косметолог Анна Круглик.

Как мы уже отметили, прежде чем выбирать тот или иной метод, важно понять причину появления носогубных заломов, потому что их появление может зависеть не только от возраста.

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Как это ни странно, но первым фактором, который влияет на появление носогубных складок и морщин является форма черепа.

"У каждого человека своя уникальная форма черепа которая определяет его анатомические особенности и структуру лица, поэтому я советую пересмотреть свои фото в молодом возрасте и, если носогубные заломы были выражены уже тогда, то это говорит о генетических особенностях структуры костей" — говорит косметолог.

Второй фактор — это неправильный прикус, а третий — распространен именно среди женщин славянского происхождения — это деформирующий тип старения, который проявляется отеками.

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Также частой причиной формирования носогубных заломов являются спазмированные мышцы лица и задней поверхности шеи.

При неправильном прикусе нужно обратиться к стоматологу-ортодонту для коррекции прикуса, а в остальных случаях важно:

устранить спазм мышц лица и шеи с помощью массажей;

Вы можете регулярно практиковать самомассаж, используя скребок или массажные роллеры, или воспользоваться услугами косметолога для профессионального массажа лица.

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стараться держать вес на одном уровне;

Резкое изменение веса в любую сторону негативно отражается на вашем здоровье, в том числе это отражается на состоянии вашей кожи.

"Резкая потеря или набор веса способствуют растяжению тканей и уменьшению их эластичности в результате кожа обвисает и формирует носогубные морщины" — говорит Анна Круглик.

заниматься физической активностью;

Это улучшает кровоснабжение и лимфоотток из тканей лица. Кроме того, регулярные физические нагрузки способствуют профилактике обвисания нижней трети лица и формированию носогубных морщин.

соблюдать питьевой режим;

Недостаточное количество воды влияет и на состояние вашей кожи, делая ее сухой и обезвоженной, склонной к раздражениям и шелушению. Кроме этого обезвоживание провоцирует появление морщин.

"Если вы пьете недостаточно жидкости, густеет как кровь, так и лимфа. Это способствует нарушению лимфооттока и появлению отеков, что опять же является причиной формирования носогубных морщин", — отмечает косметолог.

Фото: Freepik

Также очень важно использовать в домашнем уходе косметические средства, которые улучшают упругость и эластичность кожи. Лучше всего, если косметические средства для вас индивидуально подберет ваш косметолог, с учетом возраста, морфотипа и состояния кожи.

Итак, если вы сомневаетесь или не можете выбрать процедуру, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы убрать носогубные складки в домашних условиях и без вмешательств.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.