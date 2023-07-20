Смертельно больной Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге (фото)

Избранницей 65-летнего актера стала Эмма Крокдал, с которой он обручился еще в 2020 году.

65-летний Дольф Лундгрен сыграл свадьбу со своей 27-летней подругой Эммой Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла. Об этом пишет People.

Пара обручилась еще в 2020 году. Но свадьбу все время откладывали: то из-за пандемии, то из-за лечения актера. Недавно Дольф рассказал, что борется с раком. Еще несколько лет назад врачи давали ему не более трех лет жизни, но актер сообщил, что лечение дает положительные результаты.

"Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов", — рассказал актер о свадьбе.

Звезда фильмов "Рокки 4", "Неудержимые", "Универсальный солдат" и многих других, начал встречаться с фитнесс-инструктором Эммой Крокдал в начале 2020 года, а уже летом сделал ей предложение.

Дольф и Эмма впервые встретились на празднике равноденствия в Западном Голливуде и быстро подружились, но потребовалось некоторое время, чтобы между ними вспыхнул роман.

"Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то во мне увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала", — вспоминал Лундгрен в интервью.

Для актера это второй брак. Его первой женой была дизайнер ювелирных украшений Анетт Квиберг, с которой он прожил 17 лет. В 2011 году пара подала на развод. В этом браке родились две дочери: Ида, 27 лет, и Грета, которой исполнился 21 год. Семья Лундгрена предпочитала жить подальше от Голливуда, и выбрала Испанию.

Также у актера были романы с поп-дивой Грейс Джонс, которая и сделала его звездой из охранника в ночном клубе, и супермоделью Дженис Дикинсон.

Ранее актер рассказывал, что Эмма поддерживала его во время борьбы с раком, который обнаружили у него восемь лет назад. И после ремиссии, ситуация снова стала критической.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал Фото: Getty Images

"Хирург позвонил мне и сказал, что она выросла, она была слишком большой как лимон. Я спросил их, сколько мне осталось, он сказал 2-3 года, но я мог понять по его голосу, что он давал мне меньше", — рассказывал Лундгрен. Он также отметил, что, вероятно, на его тело повлияло употребление стероидов.

"Я пробовал стероиды еще в 80-х, 90-х годах. Я не знаю, связано ли это с раком. Я думаю, возможно, есть какая-то связь между терапией тестостероном и раком", — говорил актер.

Напомним, ранее Дольф Лунгрен и Арнольд Шварценеггер встретились ради съемок в документальном фильме. Интересно, но хоть их карьера развивалась в одно время, они вместе снялись только в трех фильмах. И все три были созданы уже в 21 веке. Это трилогия "Неудержимые".