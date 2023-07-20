"Сделано грамотно": пластический хирург рассказал обо всех операциях Марго Робби до "Барби"

Уже сегодня в кинотеатрах можно посмотреть фильм "Барби" — самый ожидаемый фильм этого лета. В честь премьеры, специально для Фокуса, известный пластический хирург Виктор Кемкин сделал детальный разбор внешности главной актрисы Марго Робби.

20 июля 2023 года в прокат выходит фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. 33-летняя актриса стала настоящей суперзвездой, благодаря ряду ролей в фильмах, которые и принесли ей популярность. Мы решили взглянуть на фотографии Марго Робби, сравнить, как менялась внешность голливудской актрисы и понять, прибегала ли она к хирургическим вмешательствам. В этом Фокусу помог украинский пластический хирург Виктор Кемкин, который сделал детальный анализ внешности Марго Робби.

Фото: Getty Images

"Красавица Марго Робби. Безумная Харли Квин, меркантильная жена волка с Уолл-стрит, талантливая фигуристка Тоня, непревзойденная жена Романа Полански — Шарон Тейт. Сколько ролей, но все блестяще сыграны одной талантливой и невероятно красивой женщиной. Таким лирическим отступлением хотелось выразить свое восхищение этой австралийской актрисой!

Итак, разберем подробнее именно внешность Марго Робби, вернее, вероятные хирургические вмешательства. Сразу хочу сделать ремарку, что это лишь мое субъективное мнение. Сделать детальный и стопроцентный разбор по фотографиям, без личного осмотра, — достаточно сложно. Но попробуем!", — говорит пластический хирург Виктор Кемкин.

Фото: Getty Images

"Хочу заметить, что к серьезным и кардинальным изменениям Марго Робби не прибегала, ведь на всех фото она выглядит примерно одинаково. Вероятнее всего, человеку, который не имеет практики пластической хирургии, трудно будет найти различия. Но что заметил я? Первое — это разницу в объеме щек и форме лица. Раньше у актрисы была квадратная форма лица и пухлые щечки, а сейчас у нее высокие скулы. Скорее всего, Марго удалила комки Биша и корректировала нижнюю треть лица, а именно — подбородок", — отмечает Виктор Кемкин.

Марго Робби

"Если сравнить фото в начале карьеры и сейчас — видно насколько красивым и точным стал контур лица, рельеф скул. Также исчезла "детская" припухлость щек", — говорит он.

Марго Робби, 2009 год

"Могу допустить, что была проведена ринопластика. Ведь сравнивая фото, вижу, что нос стал более аккуратный, имеет идеальную форму и симметрию. Особенно ювелирным стал кончик носа", — подчеркнул пластический хирург.

Марго Робби

"Относительно губ — прекрасно видно, как изменилась их форма. Скорее всего были инъекции гиалуроновой кислотой с целью коррекции. Объем губ Марго всегда был хорошим, но с приобретением популярности, во время улыбки, у актрисы исчезла асимметрия губ", — отмечает Виктор Кемкин.

Марго Робби на премьере в Лос-Анджелесе

"Хотя косметология не входит в сферу моей специализации, но заметил, что в юности Марго имела большие проблемы с кожей, но сейчас даже не заметно следов от постакне. Возможно, имели место лазерная шлифовка лица и акупунктура", — отмечает он.

Марго Робби

"Думаю, что, кроме того, как регулярно посещать косметолога, актриса также ведет здоровый образ жизни. Ведь уход за кожей — это целый комплекс мероприятий. Мой вывод таков — пластика имела место, но она сделана достаточно грамотно, в меру. Лично для меня, Марго Робби, — яркий пример того, как пластическая хирургия может подчеркнуть естественную красоту человека!" — подытожил Виктор Кемкин.

Напомним, Марго Робби отказалась от розового и воссоздала винтажный образ Барби 1960 года.

Ранее Фокус писал о том, что Марго Робби штрафовала тех, кто не носил розовое на съемках "Барби".